Сабай: Тайский секрет душевного равновесия

Евгения Сычева продолжает рассказ о жизни в тайском обществе и особенностях этой жизни. Личный опыт за восемь лет и ничего более.

Евгения Сычева

21 Марта 2020, 12:00 PM

Можно ли делать только то, что тебе нравится? Есть мнение, что только так и нужно. Фото: Анна Жарких

Почти 8 лет я живу в тайском поселке в центре Пхукета. Вокруг меня живут более 600 тайцев категории «рабочий класс», это те самые люди, которые обслуживают нас в отелях, барах и ресторанах, возят на такси. Обычные пхукетские жители.

Первые несколько месяцев я наблюдала необычный для меня быт: удивляли и круглосуточная тишина на улочках поселка, и синхронность действий всех соседей. Утром – все на работу, днем – тишина, вечером – единовременный прием пищи. Соседи кучкуются за общими столами на улице, тут же все хором выносят тазики, в которых на общей улице купаются – как будто общие – дети. После заката все – по домам, ночами – тишина, никаких криков и шума. Было странно, что никто не ругается и не кричит: папы работают, дети не плачут, мамы не истерят.

Даже имея тайского мужа, я долго не могла понять, откуда у них этот уклад и как им удается сохранять такой баланс... Пока не случилось поработать в тайском коллективе.

Меня взяли менеджером ресторана при отеле. В первые рабочие дни мне все казалось таким же милым, как и в нашем тайском «колхозе»: тишина, прием пищи в одно время, после работы – все по домам, никаких интриг, скандалов и ругани. Мечта же, а не работа.

Однако в один день тайский персонал дружно не вышел на работу. Совершенно внезапно, после обеда. Вечером банкет, а обслуживать некому.

Звоню мужу: «Они не пришли, на звонки не отвечают, что это значит и что делать?»

Первый вопрос мужа: «Что было до этого?»

Рассказываю ему: «Только что получили зарплату. А до этого они просили позвать хозяина, настаивали на выплате, так как хозяин не платил более трех дней. Он приехал, говорил с ними, немного повысил голос... Ну... Сказал по-русски не очень хорошие слова. Но ведь они их не понимают, а деньги он им выдал!»

«Они не придут, ищи другой персонал», – констатировал муж.

Тогда я искренне удивилась: «Почему они так поступили?»

Ответ мужа: «Потому что май сабай. Приезжай, дома объясню».

Тот банкет мы обслужили с русским поваром вдвоем. А дома я получила ликбез от мужа на тему «Что такое сабай и май сабай». С удивлением узнала, что у тайцев во всех сферах жизни должен быть сабай, то есть хорошо, комфортно, ровно, гармонично, удобно, нормально. В зависимости от контекста это слово означает как душевную гармонию, так и физический комфорт.

Май сабай – с добавлением отрицательной частицы «май» – значит нехорошо, некомфортно. Удивительно, но состояние физического недомогания – это тоже май сабай.

Секрет гармонии моих соседей оказался простым: они не связываются с тем, что май сабай или ведет к нему. Не работают на неприятной работе, не общаются с неприятными людьми и не живут с неприятными партнерами. Если такое случается вынужденно, тайская психика не выдерживает подобного напряжения. Это можно легко наблюдать в туристической зоне: они перестают улыбаться.

Судя по всему, мои соседи и сейчас занимаются любимым делом и кризис им также не страшен. Даже сейчас, в период сокращений и безработицы, у них полный сабай. Говорят, что если не будет работы, значит, будет повод отдохнуть и навестить родных в других провинциях.

Главный же сабай для тайцев – это когда в семье все живы-здоровы, а все остальное – май пен рай, не стоит переживаний.