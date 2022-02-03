С таксистам Пхукета провели беседу о допуске конкурентов к клиентам

Старшие офицеры полиции совместно с сотрудниками пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) посетили стоянки такси в туристических районах острова и побеседовали с базирующимися там таксистами о том, чтобы они не препятствовали другим водителям такси забирать пассажиров в этих локациях. Впрочем, речь шла не о приказе соблюдать правила честной конкуренции, а о «просьбе о понимании».

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В качестве первой локации полицейские и сотрудники PLTO выбрали улицу Soi Ta-iad в Чалонге, где располагается целый ряд популярных центров тайского бокса, ММА и других единоборств. Делегацию официальных лиц, нанесших визит на «улицу боксеров» 2 февраля, лично возглавил заместитель начальника полиции Пхукета полковник Джирасак Сиамсак. Chalong. От PLTO его сопровождал старший специалист по вопросам политики Корнпитак Ассанасуван. Кроме того, на беседу с таксистами приехали сотрудники полиции из участка в Чалонге.

«Из разговора с местным таксистами на Soi Ta-iad следует, что они понимают суть вопроса и готовы сотрудничать с государственными ведомствами», – заявил полковник Сиамсак в беседе с The Phuket News 3 февраля.

«Это хороший способ для всех сторон совместно решать проблемы и не допускать их повторного возникновения», – добавил офицер.

Полковник Сиамсак отметил, что полиция и PLTO проведут беседы с таксистами и в других локациях. Везде речь будет идти о допуске к пассажирам сторонних водителей. Прежде всего тех, которые работают через мобильные приложения. Офицер особо отметил приложения Grab и Bolt, водители которых банально боятся брать заказы в местах, где имеется организованная стоянка местных таксистов.

«Имели место заявления, что они [водители Grab/Bolt] не могут подбирать пассажиров в местах, где уже есть стойки местных такси», – проявил осведомленность полковник Сиамсак.

При этом офицер отметил, что среди приложений для заказа такси есть только одно «зарегистрированное». Это поддерживаемое местными властями приложение Hello Phuket.

«В настоящий момент есть только одно должным образом лицензированное приложение для вызова такси на Пхукете – Hello Phuket. И цены в нем не сильно отличаются от тарифов местных такси. Другие приложения все еще находятся в процессе завершения правильной сертификации», – заявил господин Сиамсак.