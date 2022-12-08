С судна в Андаманском море сняли 150 беженцев-рохинджа

Более 150 представителей мусульманской народности рохинджа были сняты с борта терпевшего бедствие судна, на котором они пытались по Андаманскому морю добраться в Индонезию. О том, что беженцев эвакуировали с оставшейся без топлива и начавшей протекать лодки, сообщили власти Мьянмы, от которых и пытаются бежать рохинджа, спасая свои жизни. Текущее место нахождения пассажиров лодки неизвестно.

Новости Пхукета

О том, что беженцы были «спасены» сообщили агентства AFP и Reuters в четверг, 8 декабря, на следующий день после того, как в международных СМИ появилась информация о дрейфующем в Андаманском море судне. Оба агентства заявили именно о «спасении».

В публикации AFP, на которую ссылается Bangkok Post, говорится, что судно «заметили рабочие на офшорной нефтяной платформе в 240 км к юго-востоку от города Мьей». Соответствующие слова приписываются властям Мьянмы, однако в реальности указанное место находится в тайских территориальных водах в Сиамском заливе и отделено от Мьянмы массивом суши.

Глава Исламского комитета Пхукета Комон Думлак накануне говорил, что терпящее бедствие судно находится примерно в 300 км к западу-северо-западу от Пхукета, то есть примерно в 480 км к юго-западу от упомянутого у AFP города Мьей. Эта точка как раз находится на маршруте из Бангладеш в Индонезию через Андаманское море.

В материале AFP указывается со ссылкой на заявление властей Мьянмы, что беженцев в количестве 106 мужчин и 48 женщин «спасли» вечером 7 декабря две лодки, направленные с бирманской нефтяной платформы. О том, что происходит со «спасенными» сейчас, ничего неизвестно.

Согласно заявлениям правозащитников, судно с беженцами-рохинджа вышло в плавание из государства Бангладеш, принимающего бегущих из Мьянмы мусульман. В ноябре лодка направилось в Индонезию, но в плавании на борту закончились топливо и еда, а корпус начал протекать.

При этом AFP и Reuters указывают со ссылкой на свои источники, что индийские и тайские моряки заявили, что якобы не могут прийти на помощь терпящему бедствие судну, поскольку оно находится в международных водах.

На Пхукете внимание к судьбе рохинджа на дрейфующей лодке в Андаманском море пытался привлечь упомянутый господин Думлак, который, среди прочего, встречался с губернатором Наронгом Вунсиеу, когда узнал о бедственном положении единоверцев.

«Топливо кончилось, провизия кончилась, около десяти человек на борту умерли, так что я считаю, что этот вопрос крайне важен», – говорил глава Исламского комитета Пхукета о судьбе беженцев.

«Мы уже подготовили припасы вместе с губернатором Пхукета. Он признал важность ситуации и был доволен нашими усилиями. Он попросил третий регион ВМФ оказать помощь. Однако, поскольку лодка все еще в международных водах, флот ответил, что оказание помощи создаст различные юридические вопросы, включающие международное право, так что они не могут помочь», – добавил господин Думлак.

Пока что никто не объяснил, какие именно положения международного права запрещают оказывать помощь судну, терпящему бедствие в международных водах. Также не было пояснено, почему это не помешало действиям Мьянмы, из которой в основном и бегут рохинджа, опасающиеся за свои жизни в связи с начатой в 2017 году «массовой военной операцией против мусульман-рохинджа», развернутой «силами безопасности Мьянмы» [формулировки с русскоязычного сайта ООН].

Упомянутая операция, как утверждает ООН, сопровождается сжиганием деревень рохинджа вместе с жителями и другими формами уничтожения населения, а также пытками и сексуальным насилием над женщинами.

В 2022 году специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Том Эндрюс заявил, что международное сообщество давно должно начать называть военную операцию Мьянмы против рохинджа «тем, чем она является – геноцидом».

В настоящее время более 1 млн выживших в операции рохинджа живут в Бангладеш, в лагерях в Кокс-Базаре и Бхасан-Чаре. Также не установленное количество содержатся в специальных лагерях в самой Мьянме, куда их помещали еще до событий 2017 года. Условия содержания рохинджа (также до начала военной операции) Энрюс описывал словами «фактически концлагерь или гетто».