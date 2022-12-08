С судна в Андаманском море сняли 150 беженцев-рохинджа

О том, что беженцы были «спасены» сообщили агентства AFP и Reuters в четверг, 8 декабря, на следующий день после того, как в международных СМИ появилась информация о дрейфующем в Андаманском море судне. Оба агентства заявили именно о «спасении».
В публикации AFP, на которую ссылается Bangkok Post, говорится, что судно «заметили рабочие на офшорной нефтяной платформе в 240 км к юго-востоку от города Мьей». Соответствующие слова приписываются властям Мьянмы, однако в реальности указанное место находится в тайских территориальных водах в Сиамском заливе и отделено от Мьянмы массивом суши.
Глава Исламского комитета Пхукета Комон Думлак накануне говорил, что терпящее бедствие судно находится примерно в 300 км к западу-северо-западу от Пхукета, то есть примерно в 480 км к юго-западу от упомянутого у AFP города Мьей. Эта точка как раз находится на маршруте из Бангладеш в Индонезию через Андаманское море.
В материале AFP указывается со ссылкой на заявление властей Мьянмы, что беженцев в количестве 106 мужчин и 48 женщин «спасли» вечером 7 декабря две лодки, направленные с бирманской нефтяной платформы. О том, что происходит со «спасенными» сейчас, ничего неизвестно.
Согласно заявлениям правозащитников, судно с беженцами-рохинджа вышло в плавание из государства Бангладеш, принимающего бегущих из Мьянмы мусульман. В ноябре лодка направилось в Индонезию, но в плавании на борту закончились топливо и еда, а корпус начал протекать.
При этом AFP и Reuters указывают со ссылкой на свои источники, что индийские и тайские моряки заявили, что якобы не могут прийти на помощь терпящему бедствие судну, поскольку оно находится в международных водах.
На Пхукете внимание к судьбе рохинджа на дрейфующей лодке в Андаманском море пытался привлечь упомянутый господин Думлак, который, среди прочего, встречался с губернатором Наронгом Вунсиеу, когда узнал о бедственном положении единоверцев.
«Топливо кончилось, провизия кончилась, около десяти человек на борту умерли, так что я считаю, что этот вопрос крайне важен», – говорил глава Исламского комитета Пхукета о судьбе беженцев.
«Мы уже подготовили припасы вместе с губернатором Пхукета. Он признал важность ситуации и был доволен нашими усилиями. Он попросил третий регион ВМФ оказать помощь. Однако, поскольку лодка все еще в международных водах, флот ответил, что оказание помощи создаст различные юридические вопросы, включающие международное право, так что они не могут помочь», – добавил господин Думлак.
Пока что никто не объяснил, какие именно положения международного права запрещают оказывать помощь судну, терпящему бедствие в международных водах. Также не было пояснено, почему это не помешало действиям Мьянмы, из которой в основном и бегут рохинджа, опасающиеся за свои жизни в связи с начатой в 2017 году «массовой военной операцией против мусульман-рохинджа», развернутой «силами безопасности Мьянмы» [формулировки с русскоязычного сайта ООН].
Упомянутая операция, как утверждает ООН, сопровождается сжиганием деревень рохинджа вместе с жителями и другими формами уничтожения населения, а также пытками и сексуальным насилием над женщинами.
В 2022 году специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Том Эндрюс заявил, что международное сообщество давно должно начать называть военную операцию Мьянмы против рохинджа «тем, чем она является – геноцидом».
В настоящее время более 1 млн выживших в операции рохинджа живут в Бангладеш, в лагерях в Кокс-Базаре и Бхасан-Чаре. Также не установленное количество содержатся в специальных лагерях в самой Мьянме, куда их помещали еще до событий 2017 года. Условия содержания рохинджа (также до начала военной операции) Энрюс описывал словами «фактически концлагерь или гетто».