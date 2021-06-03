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Рынок Talad Kaset в Пхукет-Тауне закрыли на дезинфекцию

Официальные лица временно закрыли один из продуктовых рынков Пхукет-Тауна из-за угрозы коронавируса. Рынок Talad Kaset на улице Ong Sim Phai Rd. не будет работать до 9 июня. За это время там должна быть проведена дезинфекция.

Новости Пхукета

3 Июня 2021, 02:30 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Рынок был закрыт 2 июня, после того как там у работавших там трудовых мигрантов был выявлен коронавирус. В ходе проверки контактов 86-летней женщины, скончавшейся 1 июня от COVID-19, сотрудники Минздрава сперва диагностировали болезнь у ее сиделки, затем – у пяти имевших контакты с сиделкой работников рынка, а после и непосредственно у одного человека на самом рынке.

В среду, 2 июня, на Talad Kaset прибыли представители Минздрава (РРНО), муниципалитета Пхукет-Тауна и новый мэр города Сарот Ангкханапилат. Господин Ангкханапилат объяснил торговцам, что требование принять меры поступило от губернатора. Также он подтвердил информацию о получении одного положительного анализа на COVID-19 во время проверки 31 мая.

Одновременно господин Ангкханапилат заявил, что взятие анализов продолжается и у торговцев, работающих на центральном продовольственном рынке на Ranong Rd., но закрывать его власти не планируют, поскольку коронавируса там пока не выявлено. Однако если у кого-то из торговцев тест будет положительным, то временно закроют и тот рынок.

Мэр Пхукет-Тауна пообещал, что работники муниципалитета к 9 июня проведут тщательную уборку и санитарную обработку Talad Kaset, после чего рынок сможет вновь открыться.

«Это необходимо для борьбы с распространением COVID-19 и для того, чтобы торговцы и покупатели были уверены в своей безопасности», – заявил господин Ангкханапилат.

 

 

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