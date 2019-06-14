Рынок недвижимости Пхукета: Семь главных позитивных факторов

Специалисты Thai Residential рассказывают о том, чем привлекателен пхукетский рынок недвижимости. О минусах - в следующей колонке.

Партнерский материал

23 Июня 2019, 10:00 AM

Одним из козырей Пхукета всегда была красота природы этого тропического острова. Фото: Архив The Phuket News

Большинство специалистов по недвижимости Пхукета в настоящий момент склоняются к оптимистичным прогноза относительно будущего этого рынка. Покупатели также настроены позитивно (иначе зачем покупать). Насколько оптимизм обоснован? Скажем так: поводы для него действительно есть.

Ниже вы найдете обзор главных позитивных факторов, определяющих тренды на рынке. Подборка негативных факторов – в следующем номере «Новостей Пхукета».

Устойчивый рынок недвижимости

Как правило, кризисы на рынке банковского кредитования незамедлительно и крайне болезненно отражаются на рынке недвижимости. Однако на Пхукете иностранцам кредиты на жилье фактически недоступны, поэтому, в отличие от других стран, пхукетский рынок недвижимости не имеет подобной зависимости от финансового сегмента.

Позитивный эффект инфляции

В ходе программы количественного смягчения, запущенной в США после кризиса 2008 года, в обращение были выброшены триллионы долларов, которые перетекли на фондовый рынок и рынок недвижимости. Часть этих средств досталась и жилищному рынку Пхукета, что привело к росту цен на активы. При этом рост не был слишком большим, и «пузыря» на пхукетском рынке недвижимости не возникло.

Глобальный маркетинг

Феномен глобального маркетинга оказал значительное влияние на рынок недвижимости Пхукета. Если раньше потенциальными покупателями были лишь местные жители и находящиеся на отдыхе туристы, то сейчас Пхукет позиционируется и продается глобально. Более того, пхукетские предложения можно увидеть на выставках недвижимости по всему миру.

Демографические изменения

Даже если оставить в стороне иностранцев, решивших назвать Пхукет вторым домом, остров наслаждается растущим спросом на фоне увеличения населения в размере более 7% в год, что выше, чем в большинстве других провинций и городов Таиланда. Кроме того, если раньше тайская молодежь, как правило жила с родителями, то сейчас молодые тайцы начинают все чаще перебираться в отдельное жилье, включая кондоминиумы, таунхаусы и жилые поселки. Оба приведенных выше тренда повышают спрос на жилье.

Смешанные браки между тайцами и иностранцами

Не секрет, что многие иностранцы, перебравшиеся в Таиланд, находят здесь спутника или спутницу жизни из числа местных граждан. Этот тренд не ослабевает и представляет собой также подспорье для рынка недвижимости, поскольку деньги на покупку жилья для смешанной пары, как правило, приходят из-за рубежа. Такой приток капитала позитивен и для тайской экономики в целом.

Туризм и индустрия гостеприимства

Для сравнительно небольшой страны Таиланда имеет впечатляюще развитую туристическую отрасль. Королевство стабильно находится в первой пятерке стран мира по генерируемому туризмом доходу. С показателем в 46 млрд бат в год Таиланда обгоняет в данном рейтинге и Францию, и Италию, при этом туризм стабильно растет из года в год. Вклад данной отрасли в ВВП Таиланда сейчас составляет около 20%, что почти вдвое выше среднего показателя по миру. При этом туристы – это однозначно важный компонент той смеси, на которой работает мотор тайского рынка недвижимости.

Продолжающееся развитие инфраструктуры

Всякий, кто прожил на Пхукете лет десять или регулярно приезжал сюда в течение последних лет, подтвердит, насколько примечательным было развитие островной инфраструктуры.

И местные власти, и правительство в Бангкоке крайне серьезно относятся к улучшению инфраструктуры. В развитие дорожной сети и аэропорта были выложены сотни миллиардов бат, что заметно улучшило местную транспортную систему. При этом прокладка новых дорог означает, что растет и число участков, к которым эти дороги обеспечивают доступ. А значит, там также будут развиваться рынки жилья и гостеприимства.

Данный материал впервые был опубликован в гиде по пхукетской недвижимости 2018/2019 ThaiResidential Phuket Property Guide. Скачать гид можно на странице ThaiResidential.com/phuket-property-guide, связаться с авторами – по телефону +66 9484 11918. Обзор негативных факторов, влияющих на рынок недвижимости Пхукета, будет опубликован в следующем номере «Новостей Пхукета».