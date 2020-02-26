Рыболовецкое судно затонуло у берегов Пхукета, один из моряков пропал

В заливе Пханг-Нга продолжается операция по поиску пропавшего моряка с рыболовецкого судна Jor. Kongwattana 54, затонувшего сегодня в районе острова Рача-Ной.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Февраля 2020, 05:21 PM

Рыболовецкое судно Jor. Kongwattana 54 затонуло в 2,9 км к северу от острова Рача-Ной около полудня 26 февраля. Фото: ВМФ Таиланда

Как сообщил глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Чангчай Чомчарнгпат, рыболовецкое судно Jor. Kongwattana 54 затонуло в 2,9 км к северу от острова Рача-Ной около полудня 26 февраля.

В момент происшествия на борту судна находились семь человек. Шестерых подобрало другое рыболовецкое судно Chor. Namcharoenchai 6, седьмой числится пропавшим. Как пояснил вице-адмирал Чомчарнгпат, речь идет о гражданине Мьянмы.

Третье региональное командование ВМФ направило к месту кораблекрушения три патрульных корабля, но найти пропавшего пока не удалось.

«Поисковые команды пока не передавали какой-либо информации о прогрессе в поисках или о причине кораблекрушения», – заявил вице-адмирал корреспонденту The Phuket News.