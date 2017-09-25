Рыбалка возвращается в ноябре
Ежегодный турнир по спортивной рыбалке пройдет на Пхукете 22-25 ноября.
Новости Пхукета
30 Сентября 2017 11:00:00
Ежегодные пхукетские соревнования по спортивной рыбалке PIST возвращаются под новым именем. В прошлом году турнир был отменен, однако в этом году он состоится под названием PST (Phuket Sportfishing Tournament). Соревнования пройдут с 22 по 25 ноября, регистрация уже открыта и вплоть до 31 октября записаться на участие можно со скидкой.
Регистрационный сбор сейчас составляет 10 тыс. бат за команду из четырех человек вместо стандартных 13 тыс. Юные рыболовы в возрасте до 15 лет смогут принять участие в турнире бесплатно, причем количество мест для них не ограничено.
Подробнее о турнире можно узнать у Уолтера Дрейера по эл. почте w3er@me.com. Газета The Phuket News является информационным спонсором мероприятия.