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Рулевой лонгтейла погиб под гребным винтом собственной лодки на Най-Харне

Четыре человек выпали за борт лонгтейла при попытке рулевого подойти к пляжу Най-Харн в условиях сильного ветра. Рулевой погиб от нанесенных гребным винтом травм, его пассажиры – два туриста из Китая и гид – не пострадали.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Марта 2020, 12:01 PM
Рулевой лонгтейла погиб под гребным винтом собственной лодки на Най-Харне. Пассажиры не пострадали. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рулевой лонгтейла погиб под гребным винтом собственной лодки на Най-Харне. Пассажиры не пострадали. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Джарат Лемпхан из полицейского участка Чалонга получил информацию о происшествии на пляже Най-Харн около 14:00 среды, 4 марта. Когда полиция, парамедики Ruamjai Foundation и заместитель мэра Раваи прибыли на место событий, 61-летний рулевой Пхиттхая Юкхунтхорн был уже мертв. Престарелый мужчина получил несовместимую с жизнью травму головы.

Как пояснил капитан Лемпхан, лодка подходила к берегу в условиях сильного ветра и качка оказалась такой сильной, что все находившиеся на борту попадали в воду. Пляжные спасатели бросились на помощь, вытащили рулевого и его пассажиров на берег, после чего вызвали парамедиков.

«Но было уже слишком поздно. Господин Юкхунтхорн умер на пляже», – заявил капитан Лемпхан.

Ни туристы, ни сопровождавший их гид не пострадали.

 

 

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