Рулевой лонгтейла погиб под гребным винтом собственной лодки на Най-Харне

Четыре человек выпали за борт лонгтейла при попытке рулевого подойти к пляжу Най-Харн в условиях сильного ветра. Рулевой погиб от нанесенных гребным винтом травм, его пассажиры – два туриста из Китая и гид – не пострадали.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Марта 2020, 12:01 PM

Рулевой лонгтейла погиб под гребным винтом собственной лодки на Най-Харне. Пассажиры не пострадали. Фото: Иккапоп Тхонгтуб