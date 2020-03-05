Рулевой лонгтейла погиб под гребным винтом собственной лодки на Най-Харне

Капитан Джарат Лемпхан из полицейского участка Чалонга получил информацию о происшествии на пляже Най-Харн около 14:00 среды, 4 марта. Когда полиция, парамедики Ruamjai Foundation и заместитель мэра Раваи прибыли на место событий, 61-летний рулевой Пхиттхая Юкхунтхорн был уже мертв. Престарелый мужчина получил несовместимую с жизнью травму головы.
Как пояснил капитан Лемпхан, лодка подходила к берегу в условиях сильного ветра и качка оказалась такой сильной, что все находившиеся на борту попадали в воду. Пляжные спасатели бросились на помощь, вытащили рулевого и его пассажиров на берег, после чего вызвали парамедиков.
«Но было уже слишком поздно. Господин Юкхунтхорн умер на пляже», – заявил капитан Лемпхан.
Ни туристы, ни сопровождавший их гид не пострадали.