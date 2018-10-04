РТА: Поток организованных тургрупп из Китая на Пхукет упал вдвое

Туристическая ассоциация Пхукета (РТА) констатировала резкое сокращение организованного турпотока на остров из Китая после кораблекрушения 5 июля.

4 Октября 2018 10:16:48

О падении организованного турпотока на 50% заявил президента РТА Пхумкит Рактэ, пишет Bangkok Post. Падение господин Рактэ напрямую связал с кораблекрушением 5 июля, в результате которого погибли 47 китайских граждан.

«Китайские туристы перестали посещать Пхукет, поскольку они обеспокоены своей безопасности», – цитирует Bangkok Post слова господина Рактэ.

По мнению президента РТА, «проблему нужно решать у истоков». Как считает господин Рактэ, правительству необходимо бросить дополнительные людские резервы на обеспечение общественной безопасности, а также лучше коммуницировать с гостями из Китая напрямую.

Господин Рактэ полагает, что при наличии гарантий безопасности число посещающих Пхукет организованных туристических групп вернется к привычным значениям в течение полугода. При этом он отметил, что число туристов из Европы, России, Индии и Ближнего Востока продолжает расти.