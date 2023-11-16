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Российский туроператор оказался вовлечен в конфликт перевозчиков на Пхукете

Полиция арестовала двух местных жителей по делу о повреждении туристических автобусов на Пхукете. Нападения совершались по заказу одного из представителей отрасли для борьбы с конкурентами. Среди целей была транспортная компания, работающая с российским туроператором Anex Tour. Как следует из признания исполнителей, с конца октября они в разных частях острова расстреляли из рогаток 10 автобусов, разбив транспортным средствам стекла. О заказчике нападения информации нет, полиция воздерживается от официальных заявлений.

Новости Пхукета

16 Ноября 2023, 11:35 AM
Автобусы из автопарка, обслуживающего туристов Anex Tour, были повреждены в ходе войны перевозчиков на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Автобусы из автопарка, обслуживающего туристов Anex Tour, были повреждены в ходе войны перевозчиков на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Двое подозреваемых – уроженец Пхукета и уроженец Паттани –  были арестованы 14 ноября в рамках дела о повреждении автобусов. К моменту ареста делом уже занимались полицейские участка Чалонга, Вичита и Пхукет-Тауна, поскольку нападения происходили в разных частях острова.

Как сообщила страница Phuket Info Center cо ссылкой на полицию, исполнителями оказались 34-летний Панупонг и 29-летний Сарают. Мужчины перемещались по острову на мотоциклах и расстреливали автобусы из обычных рогаток. В общей сложности они успели повредить 10 автобуса.

При аресте у Панупонга и Сараюта изъяли их транспорт, и оружие с боеприпасами – обычные рогатки с тяжелыми металлическими шариками, которые были способны пробить стекло в салоне автобуса.

Мужчины признались, что взяли заказ и приступили к исполнению еще 26 октября, оплата за один выведенный из игры автобус составляла 1000 бат. При этом о деле стало известно только 3 ноября после публикации газеты Manager Online.

В статье говорилось об обращении в полицию представительницы транспортной компании, сотрудничающей с Anex Tour. У перевозчика были обстреляны два автобуса, находившиеся на стоянке недалеко от большого SuperCheap в Рассаде.

Публикация MGR Online прошла незамеченной, на последнее сообщение Phuket Info Center местные журналисты также не отреагировали. Полиция тоже хранит молчание – ни на одной из официальных страниц заявлений до сих пор нет, хотя в распоряжении журналистов Matichon и администратора Phuket Info Center есть фото, явно полученные от полицейских.

 

 

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