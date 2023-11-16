Российский туроператор оказался вовлечен в конфликт перевозчиков на Пхукете

Полиция арестовала двух местных жителей по делу о повреждении туристических автобусов на Пхукете. Нападения совершались по заказу одного из представителей отрасли для борьбы с конкурентами. Среди целей была транспортная компания, работающая с российским туроператором Anex Tour. Как следует из признания исполнителей, с конца октября они в разных частях острова расстреляли из рогаток 10 автобусов, разбив транспортным средствам стекла. О заказчике нападения информации нет, полиция воздерживается от официальных заявлений.

Новости Пхукета

16 Ноября 2023, 11:35 AM

Автобусы из автопарка, обслуживающего туристов Anex Tour, были повреждены в ходе войны перевозчиков на Пхукете. Фото: Phuket Info Center