Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде

Народный артист России Игорь Бутман примет участие в Днях культуры Москвы в Бангкоке.

8 Декабря 2017 09:15:06

Фото: www.igorbutman.com

Дни культуры Москвы пройдут в Бангкоке с 13 по 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Таиланде. И одним из участников мероприятий в тайской столице станет известнейший саксофонист Игорь Бутман. Его выступление запланировано на первый день фестиваля.

«В ходе культурной программы 13 декабря будет открыт «Московский уголок» в парке Люмпини с участием оркестра под руководством всемирно известного маэстро джаза Игоря Бутмана», – цитирует ТАСС слова представителя российской дипмиссии.

Также саксофонист должен принять участие в джеме с тайскими джазменами.