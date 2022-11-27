Российский моряк получил травму во время рейса из Таиланда в Сингапур

В Таиланде госпитализировали российского моряка Евгения Крюкова, получившего травму во время работы на борту контейнеровоза Lady of Luck в тайских водах. Мужчине оказывается медицинская помощь в госпитале на базе ВМФ в провинции Сонгкхла.

Новости Пхукета

Как сообщило второе Второе региональное командование ВМФ по обеспечению безопасности на море (THAIMECC 2), экипаж контейнеровоза Lady of Luck сообщил об инциденте на борту и запросил эвакуацию пострадавшего россиянина 26 ноября. Судно, работающее под флагом Панамы, в этот момент совершало рейс из Лэм-Чабанга (Чонбури) в Сингапур.

Для эвакуации пострадавшего был отправлен быстроходный боевой корабль HTMS Phuket, который примерно в 9:00 встретился с контейнеровозом в Сиамском заливе и принял на борт 47-летнего Крюкова. К 15:00 россиянин был доставлен в больницу на базе ВМФ в провинции Сонгкхла.

Военные моряки сообщили, что мужчина получил порез кисти правой руки в результате некого инцидента на борту контейнеровоза. Газета Bangkok Post утверждает, что мужчина лишился части руки.