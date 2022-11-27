Российские чартеры полетели в Паттайю

Вслед за открытием полетов на Пхукет российские туроператоры возобновили прямые чартерные рейсы в Паттайю. Первый лайнер Azur Air из Новосибирска совершил посадку в аэропорту U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport утром 26 ноября.

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На борту прибывшего из Новосибирска рейса находились 230 туристов, ставших первыми россиянами в этом сезоне, прилетевшими в У-Тапао из России прямым рейсом. По прибытию гостей встречали представители аэропорта, местных органов власти властей, а также офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) в Паттайе, сообщил аэропорт в публикации на Facebook.

Комментируя прибытие первого рейса Azur Air, директор U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport Рапипонг Саван напомнил о том, что некогда военный аэродром сейчас превратился в полноценный международный аэропорт, способный обслуживать пассажиропоток до 1,2 тыс. пассажиров в час. Параллельно развивается его коммерческий проект-спутник Airport City, на который возлагались большие надежды с самого начала проекта по созданию собственного международного аэропорта для обслуживания Паттайи.

Президент восточного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Санпхет Супхбовонсатхиан добавил, что отправлять чартеры в Паттайю с периодичностью минимум раз в сутки будут три крупных российских туропратора, один из которых – Anex Tour. В перспективе планируется увеличение частоты полетов до трех чартеров в день.

В свою очередь, глава ТАТ в Паттайе Анома Вонгъяй подчеркнула, что тайская сторона сама принимает усилия по привлечению российских туристов в Паттайю и проводит роад-шоу в перспективных с этой точки зрения городах РФ. В частности, она упомянула Иркутск, Красноярск и, собственно, Новосибирск, откуда прибыл субботний рейс Azur Air.

«Azur Air будет осуществлять рейсы из 11 городов в разных регионах России, включая Москву (Внуково), Казань, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Владивосток, Омск, Кемерово, Санкт-Петербург, Иркутск. Компания будет лететь на 238-местных Boeing 757 и 336-местных Boeing 767», – говорится в пресс-релизе аэропорта Утапао.

В статье Bangkok Post о возобновлении чартеров в У-Тапао госпоже Вонгъяй приписываются слова о том, что якобы до коронавируса Паттайя принимала более 1 млн туристов ежегодно. Однако маловероятно, что госпожа Вонгъяй могла сделать такую ошибку и перепутать общие прибытия россиян в Таиланд с прибытиями в Паттайю. До назначения в Чонбури она работала в офисе ТАТ в Москве, а перед этим – на Пхукете, поэтому прекрасное знает реальные показатели российского турпотока.