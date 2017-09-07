Россиянка сорвалась со скалы у пляжа Януй

Пляжные спасатели Пхукета напоминают, что опасность в себе таят не только волны и отбойные течения.

7 Сентября 2017 16:51:22

Спасатели обратились к туристам с просьбой не забывать о безопасности на пляжах после того, как туристка из России сорвалась со скалы на небольшом островке Мон у пляжа Януй. Инцидент произошел во второй половине дня 6 сентября. Получившей ссадины туристке была на месте оказана первая помощь, от обращения в больницу она отказалась.

«Женщина фотографировала на скалах, но поскользнулась и при падении получила травмы. Спасатели оказали ей первую помощь и отметили, что раны достаточно серьезные, чтобы обратиться в больницу, но она отказалась», – заявила заместитель главы Phuket Lifeguard Service Витанья Чуаюань.

«Пожалуйста, помните, что на скалах надо быть очень острожным. Скалы здесь изобилуют острыми выступами и могут быть опасны. В падении можно получить серьезную травму», – добавила она.