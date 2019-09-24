Россиянка серьезно пострадала в мотоциклетной аварии в тоннеле в Чалонге

Полиция Чалонга до сих пор затрудняется рассказать об обстоятельствах дорожной аварии в местном тоннеле, произошедшей 20 сентября. Даже три дня спустя полицейские не смогли с уверенностью сказать, в каком направлении двигался мотоцикл 35-летней женщины, был ли на ее голове защитный шлем и что именно произошло в тоннеле.

Новости Пхукета

Как рассказал «Новостям Пхукета» и The Phuket News капитан Тханакрит Амчонкхам из дорожной полиции Чалонга, сообщение об аварии в тоннеле поступило в полицейский участок около 17:50 пятницы, 20 сентября. Капитан Амчонкхам принял информацию об аварии, а затем с коллегами выехал на место событий.

«Я полагаю, что она двигалась на мотоцикле в северном направлении, неправильно выбрала траекторию при прохождении изгиба проезжей части в тоннеле и врезалась в бордюр на противоположной стороне дороги», – рассказала капитан Амчонкхам в беседе с корреспондентом редакции 23 сентября.

«Когда мы приехали на место аварии, она лежала на дороге, а вокруг было много крови. Женщина была жива и находилась в сознании. Она говорила, что ей очень больно», – добавил офицер.

Капитан Амчонкхам сообщил, что в результате аварии женщина получила множественные травмы, включая травму головы, переломы нескольких ребер, руки и таза. На другие вопросы офицер не ответил, попросив задать их заместителю главы участка подполковнику Праситу Ра-Обу, непосредственно ответственному за расследование аварии.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» подполковник подтвердил, что россиянка серьезно пострадала, но ее состояние не критическое. Мотоциклисту офицер идентифицировал как 35-летнюю уроженку Санкт-Петербурга Олесю Маилян. Подполковник Ра-Об не уточнил, является ли женщина жительницей Пхукета или туристкой.

«Я посетил ее в больнице. Ее состояние оценивается как серьезное, но, к счастью, не критическое», – заявил офицер.

По словам подполковника, выяснить обстоятельства произошедшего у женщины ему пока не удалось, поскольку ей было трудно говорить из-за полученных травм.

«Я спросил ее [что случилось в тоннеле], но он не смогла подробно рассказать о произошедшем. Во время визита в больницу меня сопровождал русскоговорящий переводчик, но она правда была не в состоянии рассказать об аварии. Сейчас я жду, пока ей станет лучше, затем расспрошу детально», – заявил подполковник Ра-Об.

Офицер отметил, что у него до сих пор нет уверенности относительно того, был ли на голове мотоциклистки защитный шлем.

«Я поговорил с сотрудниками дорожной полиции, работавшими на месте аварии, но ответа на этот вопрос я все еще не знаю», – заявил господин Ра-Об

Результаты анализов на содержание алкоголя в крови женщины подполковник, по его словам, также еще не получил. По состоянию на 23 сентября не было у полицейских и записей с камер видеонаблюдения. Свидетелей аварии, как заявил подполковник Ра-Об, также найти не удалось, хотя ДТП произошло в районе пятничного часа пик.

«Очевидцев на месте событий не было. Когда полицейские прибыли туда, они были единственными на месте аварии», – заявил подполковник.

«Все, чем я располагаю сейчас для установления причин аварии, – это отметки, оставленные мотоциклом на дороге и поврежденные оранжевые столбики, разделяющие полосы для движения транспорта», – заявил подполковник Ра-Об.

На вопрос о возможности участия в ДТП других транспортных средств офицер ответить затруднился.

«Я не знаю. Все, что у меня есть, это отчет дорожной полиции. Они заявили, что женщина сама упала, и никаких других транспортных средств в аварии не замешано. Однако наше расследование пока не завершено», – указал подполковник.

При этом офицер отметил, что в отношении самой россиянки будет возбуждено дело об опасном вождении, повлекшем за собой порчу государственной собственности (упомянутых выше столбиков). Также россиянке грозит штраф за езду на двухколесном транспортном средстве по тоннелю.

«Обвинения ей предъявят, но решение о штрафе будет зависеть от итогов расследования» – заявил подполковник Ра-Об.

После аварии полиция Чалонга напомнила мотоциклистам о том, что движение на двухколесном и трехколесном транспорте по тоннелям запрещено.

Как отметил в беседе с The Phuket News подполковник Чана Сутхимат, также занимающий должность заместителя начальника полиции Чалонга, с момента открытия тоннеля в Чалонге в нем уже произошло немало аварий, но ДТП с летальным исходом там пока не было.

Подполковник Сутхимат попросил водителей автомобилей, грузовиков и автобусов снижать скорость после въезда в тоннель, поскольку на подземном участке имеется изгиб дороги. К водителям двухколесного транспорта он обратился с призывом не нарушать правила и проезжать кольцевую развязку в Чалонге по наземным полосам.