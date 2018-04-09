Россиянка попыталась покончить с собой в минимаркете на Пхукете

Парамедики и полиция успели спасти россиянку, попытавшуюся покончить с собой в минимаркете 7-Eleven в Патонге утром 6 апреля.

9 Апреля 2018 11:10:55

Инцидент в магазине 7-Eleven на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. в Патонге произошел около 8:30 утра пятницы, 6 апреля. Полиция и спасатели получили сообщение, что некая иностранка попытался свести счеты с жизнью, перерезав себе горлом ножом в торговом зале магазина. Экстренные службы успели предотвратить самоубийство.

Как подтвердил майор туристической полиции Пхукета Эккачай Сири, пытавшаяся свести счеты жизнью иностранка была 41-летней гражданкой России.

«В настоящий момент россиянка находится под присмотром медиков в больнице Vachira Hospital. Ее состояние оценивается как стабильное, но общаться с полицией она пока отказывается. Мы зададим ей вопросы, когда ей станет лучше», – заявил майор Сири.