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Россиянка погибла в ДТП на набережной в Раваи

Полиция Чалонга пока не озвучила подробности ДТП в Раваи, в результате которого погибла 36-летняя гражданка России. Известно лишь, что скутер, которым управляла уроженка Астрахани, столкнулся с автомобилем некого гражданина Белоруссии.

Таньялак Сакут

21 Сентября 2020, 02:17 PM
Автомобиль и скутер столкнулись в Раваи 18 сентября. Управлявшая скутером россиянка погибла. Фото: Служба спасения муниципалитета Раваи

Автомобиль и скутер столкнулись в Раваи 18 сентября. Управлявшая скутером россиянка погибла. Фото: Служба спасения муниципалитета Раваи

Автомобиль и скутер столкнулись в Раваи 18 сентября. Управлявшая скутером россиянка погибла. Фото: Служба спасения муниципалитета Раваи

Автомобиль и скутер столкнулись в Раваи 18 сентября. Управлявшая скутером россиянка погибла. Фото: Служба спасения муниципалитета Раваи

Автомобиль и скутер столкнулись в Раваи 18 сентября. Управлявшая скутером россиянка погибла. Фото: Служба спасения муниципалитета Раваи

Автомобиль и скутер столкнулись в Раваи 18 сентября. Управлявшая скутером россиянка погибла. Фото: Служба спасения муниципалитета Раваи

Как сообщил The Phuket News лейтенант Джарувит Кхунчарон из полиции Чалонга, авария с летальным исходом произошла на набережной Раваи в пятницу, 18 сентября. Погибшая россиянка была опознана как Надия Гизатуллина. По словам лейтенанта Кхунчарона, госпожа Гизатуллина была в шлеме, но тот не смог предотвратить тяжелую травму головы.

Лейтенант Кхунчарон не раскрыл обстоятельств ДТП и не назвал имени гражданина Белоруссии, управлявшего автомобилем Honda, с которым столкнулся скутер Гизатуллиной.

«Водитель – мужчина из Белоруссии. Ему около 35 лет. Он не стал скрываться с места аварии или отрицать свою причастность к ДТП», – заявил лейтенант Кхунчарон.

«Я не могу раскрыть большей подробностей, поскольку продолжаю расследовать происшествие и собирать информацию», – добавил он.

По словам лейтенанта, сегодня [21 сентября] он ожидает от муниципалитета Раваи записи с камер уличного видеонаблюдения.

 

 

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