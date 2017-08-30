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Россиянка госпитализирована с огнестрельными ранениями после ограбления в Раваи

Гражданка России Елена Харенко была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями ночью 30 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Августа 2017 11:16:32

Фото: Полиция Чалонга
Фото: Полиция Чалонга

Как подтвердили «Новостям Пхукета» в полиции Чалонга, россиянка находилась на своей вилле в Раваи, когда внутрь дома проникли вооруженные грабители. Застигнутые женщиной злоумышленники несколько раз выстрелили в нее, после чего скрылись с места событий, забрав из дома компактный сейф.

Елена Харенко получила два огнестрельных ранения, но смогла выбраться из дома и позвать на помощь. Пострадавшую доставили в больницу Vachira Hospital. Нападение произошло около трех часов ночи 30 августа.

«В нее выстрелили два раза: в левую часть живота и в голень правой ноги. Пулю из живота удалили сегодня утром», – рассказал лейтенант полиции Чалонга Чанат Хонгситтхичайкун.

«У нас не было очень мало времени, чтобы задать госпоже Харенко какие-то вопросы, но она указала, что грабителей было двое, а стрелял только один из них. Грабители забрали из дома компактный сейф, но она заявила, что внутри ничего не было», – добавил лейтенант.

На месте событий полиция нашла три пистолетные гильзы .38 калибра (две внутри здания, одну в саду). Также на залитом кровью полу остались отпечатки ног и, возможно, другие улики. Кроме того, в распоряжении полиции имеются записи с камер видеонаблюдения, изучением которых сейчас занимаются следователи.

Елена Харенко находится в больнице Vachira Hospital (по другим данным  в Bangkok Hospital, информация уточняется). Подробности о текущем состоянии пострадавшей в настоящий момент отсутствуют. 

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