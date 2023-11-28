Россиянка арестована на Пхукете по делу о мошенничестве

Гражданка России была арестована 26 ноября в международном аэропорту Пхукета в рамках дела о мошенничестве с применением компьютерных технологий, осуществленном группой лиц. Арест произвело Иммиграционное бюро в зале вылета международных рейсов. Как правило это означает задержание на паспортном контроле при попытке покинуть страну, но прямо Иммиграционное бюро не сказало этого.

Новости Пхукета

28 Ноября 2023, 06:41 PM

Иммиграционное бюро арестовало гражданку России в аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Неназванная гражданка России была арестована около 11:40 утра 26 ноября, говорится в сообщении, опубликованном сегодня (28 ноября) на странице Phuket Immigration Checkpoint, где освещается работа сотрудников Иммиграционного бюро, несущих службу в аэропорту.

В сообщении отмечается, что в аресте 34-летней женщины участвовали сотрудники Отдела расследования компьютерных преступлений по пятому региону (CCID 5). Впрочем, на фотографии с ареста людей в форме этого подразделения нет.

Россиянку передали не в полицейский участок Саку, куда обычном доставляют местных нарушителей законодательства, а в офис CCID-5 в Сураттхани. На странице этого подразделения киберполиции пока нет никакой информации об аресте гражданки России на Пхукете.

На главной странице Бюро киберполиции (CCIB) публикаций по данному делу тоже не было, хотя с момента ареста прошло уже двое суток.

Россияне в тайских мошеннических схемах

Ранее в этом году Королевская полиция Таиланда произвела два ареста российских граждан в рамках расследования разонансного дела в отношении тайских онлайн-мошенников, чьи действия довели гражданина Таиланда до убийства жены и детей и попытки суицида из-за финансовых потерь.

Тайские СМИ писали, что россиян, Даниила Алдуненкова с Самуи и Романа Брика из Чианг-Мая арестовали по подозрению в пособничестве мошенникам в открытии банковских счетов и карт. Затем в посольстве РФ в Таиланде уточнили, что россияне проводили операции с криптовалютами.

«Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. В выходе под залог им отказали, что говорит о серьезности преступления, в совершении которого их подозревают. Есть также и отягчающие обстоятельства – это смерть граждан Таиланда. Наказание может быть серьезным. Преступления в экономической сфере, мошенничество с банковскими картами и криптовалютой с отягчающими обстоятельствами в Таиланде может повлечь весьма суровое наказание в виде тюремного заключения от 30 до 50 лет», – заявили в посольстве РФ.