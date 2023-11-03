Россиянину вернули забытый кошелек с 4500 долларов

Центр помощи туристами (ТАС) вернул россиянину кошелек, который тот забыл на стойке паспортного контроля в аэропорту по прилету на Пхукете. Поиски заняли три дня, но мужчина все же получил назад имущество. В кошельке находились 4500 долларов, банковские карты и водительские права. Представители ТАС не пояснили, что помешало Иммиграционному бюро сразу вернуть мужчине имущество, если на правах были его фото и личные данные, а по прибытию на место проживания его должны были зарегистрировать именно в Иммиграционном бюро.

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Центр помощи туристам (ТАС Phuket) сообщил об успешном возвращении россиянину потерянного кошелька вечером 3 ноября, то есть через несколько часов после окончания истории, тянувшей с 31 октября.

Сотрудников ТАС привлекла к поискам полиция Саку, которая отвечает за территорию, где находится аэропорт, а также дежурит непосредственно в нем. По всей видимости, после потери кошелька мужчина обратился к обычной провинциальной полици, но неизвестно, в какой именно момент он обнаружил пропажу.

Из разговора с неназванным россиянином работники ТАС узнали, что он прилетел на Пхукет с женой и двумя детьми. Мужчина был уверен, что забыл бумажник именно на стойке паспортного контроля, когда общался с работниками Иммиграционного бюро. Внутри бумажника находились 4500 долларов США наличными (порядка 160 тыс. бат), две банковские карты, некие скидочные карты и водительские права.

Выслушав россиянина, сотрудники ТАС позвонили в офис Иммиграционного бюро в аэропорту, но там им заявили, что в период с 31 октября по 3 ноября подходящего под описание кошелька не находили.

Не удовлетворившись ответом, персонал ТАС отравился проверять камеры видеонаблюдения и убедился в том, что история россиянина полностью соответствовала действительности. Повторное обращение в Иммиграционное бюро, в котором приняла участие уже и турполиция, было результативным. В этот раз полицейские из отдела иммиграции сказали вспомнили о «черном 6-дюймовом кошельке».

«Обнаруженный кошелек был передан туристу, который поблагодарил все участвовавших в поисках сотрудников за помощь в сложившейся ситуации», – резюмировал ТАС Phuket в публикации на Facebook без уточнения прочих деталей.