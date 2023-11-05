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Россиянину вернули потерянный телефон перед вылетом c Пхукета домой

Туристическая полиция Пхукета и Центр помощи туристам (ТАС Phuket) успели в последний момент вернуть гражданину России мобильный телефон, забытый им в автомобиле такси по пути в аэропорт. Россиянин оставил свой iPhone в машине, которую заказал через сервис inDriver, но его нелегальный статус не помешал разрешению ситуации.

Новости Пхукета

5 Ноября 2023, 01:07 PM
Полиция помогла туристу из России вернуть iPhone, забытый в машине сервиса inDriver. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция помогла туристу из России вернуть iPhone, забытый в машине сервиса inDriver. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция помогла туристу из России вернуть iPhone, забытый в машине сервиса inDriver. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция помогла туристу из России вернуть iPhone, забытый в машине сервиса inDriver. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция помогла туристу из России вернуть iPhone, забытый в машине сервиса inDriver. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция помогла туристу из России вернуть iPhone, забытый в машине сервиса inDriver. Фото: Phuket Tourist Police

Неназванный россиянин обратился за помощью к турполиции и ТАС вечером 3 ноября. Мужчина приехал в аэропорт и уже в терминале обнаружил, что при нем нет мобильного телефона. Турист обоснованно предположил, что его iPhone мог остаться в микроавтобусе, на котором он ехал на рейс.

Сотрудник турполиции и ТАС уточнили, как именно россиянин заказывал такси. Оказалось, что мужчина вызвал автомобиль через приложение inDriver.

Официальных лиц не смутило то, что сервис до сих пор не одобрен Департаментом наземного транспорта (DLT). Водитель также не побоялся встретиться с полицейскими, когда они связались с ним. В итоге телефон был возвращен владельцу, после чего тот благополучно улетел домой.

 

 

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