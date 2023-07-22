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Россиянин задержан за дебош у Zcape

Гражданин России был задержан в связи с устроенным им 21 июля дебошем у магазина 7-Eleven и жилого комплекса Zcape 3 находящимися за торговым центром Central Floresta. Буйствовавшй на улице мужчина повредил как минимум один припаркованный автомобиль, поцарапав кузов и разбив ногами лобовое стекло, когда прыгал по машине. При задержании россиянина полицейские применили электрошокер, но доставили его в больницу.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Июля 2023, 04:11 PM
Россиянин был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospial после задержания с применением электрошокера. Фото: Wichit Police

Россиянин был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospial после задержания с применением электрошокера. Фото: Wichit Police

Россиянин был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospial после задержания с применением электрошокера. Фото: Wichit Police

Россиянин был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospial после задержания с применением электрошокера. Фото: Wichit Police

Россиянин был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospial после задержания с применением электрошокера. Фото: Wichit Police

Россиянин был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospial после задержания с применением электрошокера. Фото: Wichit Police

Сообщение о буянящем у Zcape 3 мужчине поступило в полицейский участок Вичита примерно в 16:20 пятницы, 21 июля. Полицейские оперативно прибыли на место событий, поскольку инцидент происходил в нескольких сотнях метров от него.

Как и в случае с перевернувшимся за день до этого грузовиком, к обычным патрульным присоединился подполковник Анурак Приньясуракун, занимающий должность заместителя начальника участка. Всего к задержанию дебошира было привлечено не менее десяти человек.

Согласно сообщению полиции, иностранец «побежал на полицейских» и вел себя угрожающе, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов решили применить электрошокер. При помощи спецсредств мужчину, оказавшегося гражданином России, удалось задержать. Затем его отвезли в больницу Vachira Phuket Hospital.

Полиция не раскрыла личность россиянина. Также ничего пока неизвестно о возможном возбуждении дела против мужчина. Вопрос с повреждением чужого имущества может быть урегулирован и в частности порядке.

Правоохранители установили, что утром 21 июля россиянин также буйствовал в своей квартире в Zcape 3. Полицейский участок Вичита ничего не сказал о возможных причинах буйства и о том, считают ли полицейские россиянина способным отдавать себе отчет в своих действиях.

 

 

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