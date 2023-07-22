Россиянин задержан за дебош у Zcape

Сообщение о буянящем у Zcape 3 мужчине поступило в полицейский участок Вичита примерно в 16:20 пятницы, 21 июля. Полицейские оперативно прибыли на место событий, поскольку инцидент происходил в нескольких сотнях метров от него.
Как и в случае с перевернувшимся за день до этого грузовиком, к обычным патрульным присоединился подполковник Анурак Приньясуракун, занимающий должность заместителя начальника участка. Всего к задержанию дебошира было привлечено не менее десяти человек.
Согласно сообщению полиции, иностранец «побежал на полицейских» и вел себя угрожающе, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов решили применить электрошокер. При помощи спецсредств мужчину, оказавшегося гражданином России, удалось задержать. Затем его отвезли в больницу Vachira Phuket Hospital.
Полиция не раскрыла личность россиянина. Также ничего пока неизвестно о возможном возбуждении дела против мужчина. Вопрос с повреждением чужого имущества может быть урегулирован и в частности порядке.
Правоохранители установили, что утром 21 июля россиянин также буйствовал в своей квартире в Zcape 3. Полицейский участок Вичита ничего не сказал о возможных причинах буйства и о том, считают ли полицейские россиянина способным отдавать себе отчет в своих действиях.