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Россиянин задержан в Таиланде по линии Интерпола

Тайские правоохранительные органы задержали и выслали на родину гражданина России, скрывавшегося от следствия в Таиланде.

Новости Пхукета

19 Февраля 2018 09:10:37

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

О задержании и депортации россиянина сообщило главное управления МВД РФ по Челябинской области. Как следует из сообщения на сайте ведомства, уроженец Челябинска 1989 года рождения (имя его не раскрывается) скрывался от следствия в течение почти пяти лет, пока не был обнаружен в Таиланде. В субботу, 17 февраля, мужчина под охраной был доставлен в Москву.

«В 2013 году уроженец города Челябинска, 1989 года рождения, был задержан сотрудниками полиции при попытке реализовать наркотическое средство, содержащее амфетамин. В отношении него было возбуждено уголовное дело. На период расследования в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Так как обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, и установить его местонахождение не удалось, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола», – пояснило главное управление МВД РФ по Челябинской области.

Российские правоохранительные органы не уточнили, в какой провинции Таиланда скрывался разыскиваемый и как удалось его задержать.

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