Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Россиянин утонул во время купания на Кароне

Полиция Карона подтвердила гибель туриста из России, которого спасатели достали сегодня из воды без сознания.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Сентября 2019, 04:59 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб / Полиция Карона

Фото: Иккапоп Тхонгтуб / Полиция Карона

Майор Течин Дитхонгон получил информацию о чрезвычайном происшествии на пляже Карон около 13:00 среды, 11 сентября. Согласно поступившему в полицию сообщению, купавшегося на пляже туриста подхватило сильными волнами и унесло в море.

Пляжные спасатели бросились на помощь попавшему в беду купальщику и вытащили его на берег, но к этому моменту турист уже был без сознания. Спасатели провели на пляже сердечно легочную реанимацию, но спасти мужчину не удалось. Согласно полицейскому отчету, он скончался некоторое время спустя после того, как его вытащили  на берег.

Как подтвердил майор Дитхонгон, погибший оказался 60-летним гражданином России, уроженцем Кемеровской области. Мужчина снимал номер в отеле Karona Resort & Spa, номер был оплачен на период с 8 по 20 сентября.

В настоящий момент тело погибшего находится в морге больницы Vachira Hospital. Майор Дитхонгон не указал, было ли поставлено в известность о происшествии посольство России в Таиланде.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Австралиец найден мертвым в бассейне отеля на Най-Харне
Чалонг, Раваи и Карон частично останутся без водоснабжения 12 сентября
Гражданин Индии пострадал в столкновении легковой машины и автобуса
Британский волонтер службы спасения поймал двухметровую кобру в Патонге
Мусоровоз спровоцировал крупную аварию на холме в Патонге
Три припаркованных мотоцикла сгорели у пляжа Фридом
Тоннель в Чалонге закроют для транспорта в первой половине дня 11 сентября
Масштабное отключение водоснабжения ожидается 11 сентября в Пхукет-Тауне
Губернатор обратился за бюджетом на достройку нового здания администрации провинции
В Сакон-Накхоне спасли увязшую в грязи слониху
Молния ударила в рыбака в заливе Пханг-Нга
На Пхукете продали красивых номеров на 25,6 млн бат
Недельные перебои в водоснабжении ожидаются в Патонге и Кароне
Разъяснение по формам ТМ30 и ТМ28 от Иммиграционное бюро
Вице-губернатор распорядился провести Вегетарианский фестиваль безопасно

 

SKYPARK
Thai Residential

 