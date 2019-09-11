Россиянин утонул во время купания на Кароне

Полиция Карона подтвердила гибель туриста из России, которого спасатели достали сегодня из воды без сознания.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Сентября 2019, 04:59 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб / Полиция Карона

Майор Течин Дитхонгон получил информацию о чрезвычайном происшествии на пляже Карон около 13:00 среды, 11 сентября. Согласно поступившему в полицию сообщению, купавшегося на пляже туриста подхватило сильными волнами и унесло в море.

Пляжные спасатели бросились на помощь попавшему в беду купальщику и вытащили его на берег, но к этому моменту турист уже был без сознания. Спасатели провели на пляже сердечно легочную реанимацию, но спасти мужчину не удалось. Согласно полицейскому отчету, он скончался некоторое время спустя после того, как его вытащили на берег.

Как подтвердил майор Дитхонгон, погибший оказался 60-летним гражданином России, уроженцем Кемеровской области. Мужчина снимал номер в отеле Karona Resort & Spa, номер был оплачен на период с 8 по 20 сентября.

В настоящий момент тело погибшего находится в морге больницы Vachira Hospital. Майор Дитхонгон не указал, было ли поставлено в известность о происшествии посольство России в Таиланде.