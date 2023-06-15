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Россиянин утонул в бассейне на вилле в Раваи

Полиция Чалонга проводит расследование в связи со смертью гражданина России, труп которого был обнаружен утром 15 июня на дне бассейна на вилле в Раваи. Согласно оценкам оценкам полицейских и спасателей, тело пролежало в воде не менее 12 часов, прежде чем его заметили.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Июня 2023, 07:34 PM
Россиянин найден мертвым в бассейне на вилле в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин найден мертвым в бассейне на вилле в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин найден мертвым в бассейне на вилле в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин найден мертвым в бассейне на вилле в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин найден мертвым в бассейне на вилле в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин найден мертвым в бассейне на вилле в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин найден мертвым в бассейне на вилле в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин найден мертвым в бассейне на вилле в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин найден мертвым в бассейне на вилле в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин найден мертвым в бассейне на вилле в Раваи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об инциденте в одном из поселков на Saiyuan Rd в Раваи поступило в полицию Чалонга около 11:00 утра четверга, 15 июня. Приехавшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте труп 22-летнего гражданина России, находившийся по-прежнему в бассейне на глубине порядка 1,8 м.

По итогам осмотра тела специалисты пришли к выводу, что мужчина скончался не менее, чем за 12 часов до обнаружения. Труп доставили в больницу Vachira Phuket Hospital. Погибший, согласно документам, был уроженцем Читы, но загранпаспорт получал в Москве.

Тело обнаружил гражданин Таиланда, который на фото и видео с места событий запечатлен одетым в униформу службы ухода за бассейнами. Мужчина, в частности, указал, что россиянин любил проводить время в бассейне. Однако из описания непонятно, чем именно он занимался – медитировал в воде или практиковался во фридайвинге.

 

 

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