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Россиянин утонул на пляже в Патонге

Полиция Патонга подтвердила смерть гражданина России, утонувшего утром 27 мая в Андаманском море. Мужчина находился на пляже с женой и погиб у нее на глазах.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Мая 2023, 04:06 PM
Мужчина из Подмосковья утонул на пляже в Патонге утром 27 мая. Фото: Patong Lifeguard Service

Мужчина из Подмосковья утонул на пляже в Патонге утром 27 мая. Фото: Patong Lifeguard Service

Предупреждение синоптиков о сложных погодных условиях на Пхукете. Фото: Phuket Met

Предупреждение синоптиков о сложных погодных условиях на Пхукете. Фото: Phuket Met

Подполковник Чайякорн Тангсакун из полицейского участка Патонга был уведомлен о несчастном случае на местном пляже около 7:45 утра.

Когда сотрудники полиции и спасатели Kusoldharm Foundation прибыли на место, 52-летний житель Подмосковья лежал на берегу без признаков жизни. Спасатели увезли тело в морг.

Полиция не пояснила, как именно утонул россиянин, кто вытащил тело на берег и кто проводил реанимационные процедуры. Однако переданные журналистам фотографии мужчины и его жены подписаны как сделанные пляжными спасателями.

Россиянин (имя известно «Новостям Пхукета») и его супруга находились на пляже во время действия штормового предупреждения, выпущенного синоптиками в связи с тайфуном Мавар, эпицентр которого находится над Филиппинами, но отголоски ощущаются по всему региону.

Девятая итерация предупреждения была опубликована пхукетским офис Метеорологического департамента Таиланда (Phuket Met) в 5:00 утра 27 мая. Предупреждение объявлено до 30 мая включительно.

павел рафайлович

 

 

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