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Россиянин сломал ногу в мотоциклетной аварии у пляжа Най-Харн

Гражданин России был доставлен в больницу Vachira Hospital с переломом лодыжки и травмой колена, после того как его скутер вылетел с проезжей части в районе отеля Baan Krating Phuket Resort у пляжа Най-Харн.

Тави Адам

27 Ноября 2018, 12:22 PM
Фото: Служба спасения Раваи

Фото: Служба спасения Раваи

Фото: Служба спасения Раваи

Фото: Служба спасения Раваи

Фото: Служба спасения Раваи

Фото: Служба спасения Раваи

Служба спасения при муниципалитете Раваи получила сообщение о пострадавшем в ДТП россиянине около 8:30 утра понедельника, 26 ноября. Согласно сообщению, скутер под управлением иностранца вылетел с проезжей части на небольшой дорогие проходящей мимо бухты Санэ к мысу Кратин у пляжа Най-Харн (см. карту ниже).

Прибыв на место событий, спасатели обнаружили пострадавшего, лежавшего на склоне холма в нескольких метрах от дороги. Мужчина сломал лодыжку и получил травму колена, поэтому для его эвакуации пришлось применить носилки.

В настоящий момент личность пострадавшего уже подтверждена. Им оказался 62-летний уроженец Читинской области Сергей Шульгин. Россиянина сперва доставили в центр неотложеной помощи при строящейся больнице в Чалонге, а затем перевели в Vachira Hospital в Пхукет-Тауне.

 

 

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