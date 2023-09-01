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Россиянин пропал на Най-Янге в штормовую погоду

Туристическая полиция Пхукета просит поделиться любой информацией, которая может оказаться полезной в поисках гражданина России, пропавшего сегодня вечером (1 сентября) на пляже Най-Янг. Имя мужчины не называется, ведомство опубликовало лишь одну его фотографию. Предполагается, что мужчина мог пропасть в море.

Новости Пхукета

1 Сентября 2023, 10:06 PM
Турполиция просит всех, кто располагает информацией о мужчине на фото, обратиться на горячую линию 1155. Фото: Phuket Tourist Police

Турполиция просит всех, кто располагает информацией о мужчине на фото, обратиться на горячую линию 1155. Фото: Phuket Tourist Police

Сообщение о пропавшем на Най-Янге россиянине поступило в туристическую полицию в 19:30. После получения информации профильные службы начали поисково спасательную операцию на море, но в 20:30 она была свернута из-за слишком сложных погодных условий. Сообщение турполиции с просьбой об информации было размещено на странице Phuket Tourist Poloce в Facebook в 21:31.

«Если кто-то располагает какой-либо информацией, пожалуйста, передайте ее на горячую линию 1155 и берегите себя», – говорится в публикации полицейских.

Туристическая полиция не указала ни имени, ни возраста пропавшего россиянина. Ведомство опубликовало лишь фотографию молодого мужчины. Предполагается, что это и есть турист, которого сейчас пытаются найти.

 

 

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