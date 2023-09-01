Россиянин пропал на Най-Янге в штормовую погоду

Сообщение о пропавшем на Най-Янге россиянине поступило в туристическую полицию в 19:30. После получения информации профильные службы начали поисково спасательную операцию на море, но в 20:30 она была свернута из-за слишком сложных погодных условий. Сообщение турполиции с просьбой об информации было размещено на странице Phuket Tourist Poloce в Facebook в 21:31.
«Если кто-то располагает какой-либо информацией, пожалуйста, передайте ее на горячую линию 1155 и берегите себя», – говорится в публикации полицейских.
Туристическая полиция не указала ни имени, ни возраста пропавшего россиянина. Ведомство опубликовало лишь фотографию молодого мужчины. Предполагается, что это и есть турист, которого сейчас пытаются найти.