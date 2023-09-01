Россиянин пропал на Най-Янге в штормовую погоду

Туристическая полиция Пхукета просит поделиться любой информацией, которая может оказаться полезной в поисках гражданина России, пропавшего сегодня вечером (1 сентября) на пляже Най-Янг. Имя мужчины не называется, ведомство опубликовало лишь одну его фотографию. Предполагается, что мужчина мог пропасть в море.

Новости Пхукета

1 Сентября 2023, 10:06 PM

Турполиция просит всех, кто располагает информацией о мужчине на фото, обратиться на горячую линию 1155. Фото: Phuket Tourist Police