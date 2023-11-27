Россиянин погиб в столкновении мотоцикла и микроавтобуса в Кароне

Туристическая полиция Пхукета подтвердила смерть гражданина России в результате столкновения микроавтобуса и мотоцикла в Кароне. Правоохранители не раскрыли подробностей самого ДТП, но о соответствующем происшествии сообщала днем ранее административная организация провинции Пхукета (РРАО). Также в соцсетях публиковались видео с место происшествия.

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Туристическая полиция сообщила о смерти смерт россиянина на Пукете в публикации от 27 ноября, посвященной поискам пропавшего туриста. В сообщении говорилось, что к полицейским обратились неназванные граждане России, который пытались найти пропавшего соотечественника – некого Вадима Андрианова. Проведя проверку, турполиция установила, что мужчина попал в ДТП в Кароне, был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице.

«В ходе расследования было установлено, что этот человек – тот же самый, кто попал в аварию, когда микроавтобус потерял управление и столкнулся с мотоциклом в Кароне. Мужчина затем скончался, тело находится в больнице Vachira Phuket Hospital», – сообщила полиция.

Турполиция не указала дату аварии и ничего не раскрыла других подробностей. Однако информация о ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла в Кароне была опубликована днем ранее, 26 ноября, в отчете административной организации Пхукета (РРАО) о работе ее спасателей.

Также 26 ноября в социальных сетях появилось видео, на котором спасатели PPAO из службы Pearl Center, работают на месте ДТП на холме, разделяющем Ката и Чалонг. В отчете фигурировал тяжело пострадавший иностранец, но национальность его тогда указана не была.

Согласно отчету РРАО, авария с участие микроавтобуса и мотоцикла произошла в 17:24 дня 25 ноября на спуске с холма в сторону пляжа Ката, уже в тамбоне Карон. В результате ДТП пострадали семь человек – шесть граждан Китая получили ссадины, а один неназванный иностранец был госпитализирован с «серьезными травмами».

Тежело пострадавший управлял мотоциклом и в результате столкновения оказался придавлен микроавтобусом. В больницу его доставляли на реанимационном автомобиле, который специально вызвали из Chalong Hospital сотрудники Pearl Center. Никакой информации о личности мужчины и характере травм в публикации не было.

О других столкновениях микроавтобусов с мотоциклами в Кароне в ходе выходных 25-26 ноября не сообщалось.