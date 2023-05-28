Россиянин оштрафован на 5000 бат за езду на заднем колесе

Центральный полицейский участок Пхукета раскрыл имя мотоциклиста, проехавшегося по Saiyuan Rd. на заднем колесе. Героем резонансной публикации Phuket Times оказался 26-летний россиянин Анатолий Шаталов. В пятницу, 26 мая, мужчина был оштрафован на 5 тыс. бат.

Новости Пхукета

Фотографии господина Шаталова, едущего по Saiyuan Rd. на заднем колесе, вызвали колоссальный резонанс в социальных сетях, получив больше отклика, чем многие более значимые новости. Одна лишь оригинальная публикация Phuket Times собрала около 4 тыс. реакций и более 500 комментариев.

В пятницу, 26 мая, полиция Чалонга сообщила, что личность мужчины установлена и он будет привлечен к ответственности, однако имя нарушителям ПДД названо не было, а его лицо на фотография полицейские скрыли. Не предал огласке личность мужчины и начальник участка Эккарат Плайдуанг, с которым «Новости Пхукета» и The Phuket News поговорили по телефону.

Информацию раскрыл центральный отдел полиции, который сообщил, что мотоциклист из резонансного поста – 26-летний россиянин Анатолий Шаталов. Полицейские также добавили, что он был оштрафован на 5 тыс. бат по обвинениям в игнорировании безопасности других участников дорожного движения и езде без прав.

«Обвиняемый признал все обвинения против него», – сообщила полиция Пхукета.

Центральный полицейский участок провинции также выложил видео с исполнением «вилли» Шаталовым (см. здесь). Ролик, в частности, подтверждает, что мужчина ехал без шлема, однако этот факт в публикации полиции никак не отражен. Также полицейские ничего не сказали о людях, которые снимали россиянина на видео и подбадривали его во время выполнения трюка.

Кроме того, до сих пор ничего неизвестно о том, как расценивает действия Шаталова и упомянутых людей из видео Иммиграционное бюро Пхукета, которое приводило именно такое поведение на дорогах в качестве примера того, за что будут выдаваться желтые карточки.

С января 2023 года полиция имеет формальную возможность штрафовать за езду без прав на 10 тыс. бат и даже отправлять в тюрьму на срок до трех месяцев, однако на практике не пользуется этим, оставляя такое наказание для лиц, продолжающих водить после лишения. Неизвестно, как именно полицейские поступят, если господин Шаталов теоретически снова сядет за руль скутера без документов.