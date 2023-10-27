Россиянин и индусы арестованы после нападения на сотрудников Иммиграционного бюро на Пхукете

Полицейский спецназ взял штурмом люксовую виллу на западном побережье Пхукета после того, как находившиеся там иностранцы оказали сопротивление сотрудникам Иммиграционного бюро, пришедшим c ордером на арест за оверстэй. Инцидент произошел 26 октября в тамбоне Чернг-Талей, среди арестованных – несколько гражданин Индии и гражданин России, однако подтвержденные обвинения касаются только превышения разрешенного срока пребывания в стране. Силовой отпор полицейским давали многочисленные охранники индуса, которые на фото также выглядят как граждане Индии. Об обвинениях против них полиция пока ничего не сказала и даже не уточнила общее число арестован в результате многочасовой осады. Официальной информации от правоохранительных органов до сих пор нет, хотя с момента начала событий прошло более 20 часов.

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Многочасовая осада люксовой виллы у мыса Лэм-Сингх в тамбоне Чернг-Талей началась в районе полудня 26 октября. Как сообщают Phuket Info Center и газета Khao Phuket (сестринское издание «Новостей Пхукета» на тайском языке), двое сотрудников Иммиграционного бюро Пхукета прибыли на виллу в 11:15 утра, чтобы задержать гражданина Индии в связи с просрочкой визы.

Впрочем, провести задержание полицейским не удалось. Вход на виллу официальным лица преградила охрана из числа иностранных граждан. В сообщениях упоминается, что у одного из них был предмет, напоминающий внешне огнестрельное оружие. Также в публикации Phuket Info Center говорится о бейсбольной бите. Все сообщения подтверждают факт нападения на должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей.

Сотрудники Иммиграционного бюро отступили и доложили о встреченном сопротивлении начальнику офиса полковнику Тханету Сукчаю. Тот передал информацию главе полиции Пхукета генерал-майору Сермпхану Сириконгу и в штаб восьмого региона в Май-Кхао. На место были направлены многочисленные сотрудники полиции и команда спецназа (SWAT). Жильцы виллы подготовились к их приезду, перегородив единственную дорогу автомобилями.

Осада продолжалась не менее четырех часов, после чего все находившиеся на вилле иностранцы были арестованы. Как сообщается, роскошный дом на холме стоимостью в 500 млн бат арендовали гражданин Индии и его супруга, гражданка Украины. Также среди подтвержденных задержанных фигурирует один гражданин России.

При осмотре виллы, располагающейся на участке площадью 10 рай, полицейские обнаружили несколько десятков автомобилей и мотоциклов, включая дорогостоящие. Среди техники имелась даже машина скорой помощи. Также полицейские обнаружили около 30 радиоуправляемых квадрокоптеров.

Кроме того, на вилле содержались редкие животные, включая «львов, питонов и попугаев марко». Сейчас официальные лица из Департамента нацпарков проводят в связи с этим проверку.

По состоянию на 9:00 утра 27 октября подтверждена информация об аресте следующих лиц:

Георгий Шкодо, 33 года, гражданство России. Обвинения – оверстэй 60 дней.

Мистер Картик, 29 лет, гражданство Индии. Обвинения – оверстэй 2 дня.

Саксена Юврадж, 25 лет, гражданство Индии. Обвинения – оверстэй 2 дня.

Ни Иммиграционное бюро, ни провинциальная полиция пока не выпустили никаких заявлений в связи с событиями на мысе Лэм-Сингх. Страница Phuket Info Center впервые сообщила об осаде в районе 17:30 дня 26 октября, а в 22:22 вечера выпустила полный отчет. Администратор страницы несколько раз публично задал вопрос, почему официальные лица замалчивают историю.

«Все еще жду информации об обвинениях. Нападение на официальное лицо при исполнении им должностных обязанностей – это серьезное обвинение, но подтверждения я не видел. Все очень тихо», – несколько раз повторил администратор Phuket Info Center.

«Имеется ордер на арест иностранца и двух телохранителей, напавших на официальных лиц при исполнении ими должностных обязанностей, но они [полиция] стараются хранить новость в тишине. Я не знаю, связано ли это с тем, что они жили на люксовой вилле или находились на Пхукете по долгосрочной визе Thailand Elite», – добавил админ.

Информированный источник «Новостей Пхукета» из числа местных репортеров сообщил, что правоохранительные органы хотят избежать негативных последствий для туризма и отношений с Индией, которая является для Пхукета одним из ключевых туристических рынков.

Точно так же, в полной в тишине, полиция занималась делом о пытках гражданина Италии на другой люксовой вилле в тамбоне Чернг-Талей в начале сентября. В рамках того дела были арестованы двое граждан России (бойцов ММА из Чечни), непосредственно пытавшие итальянца граждане Казахстана успели покинуть страну и избежать ареста. Россия и Казахстан также входят в число ключевых туристических рынков для Пхукета.

Резонансная пресс-конференция генерала Сириконга и полковника Сукчая о том, что никакой русской мафии на Пхукете нет, состоялась уже после случая с итальянским гражданином в Банг-Тао. Офицеры не упомянули ее в ходе общения с прессой. Сама пресса вопросов не задала.