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Россиянин госпитализирован после прыжка с крыши храма на Пхукете

Иностранец был госпитализирован после прыжка с крыши главного здания (чеди) в храмовом комплексе Wat Chalong на Пхукете. Многочасовая драма, транслировавшаяся в прямом эфире в социальных сетях, завершилась в районе 20:40 вечера. Сопротивляясь поднявшимся на крышу спасателям, мужчина в какой-то момент оттолкнулся от крыши и спиной вперед спрыгнул с высоты нескольких этажей. Иностранец приземлился на спасательный батут, после чего скорая помощь увезла его в больницу. О тяжести полученных им травм пока ничего неизвестно, но примерно в 22:00 администрация Пхукета сообщила, что мужчина идентифицирован как гражданин России в возрасте 35 лет. Имя его названо не было.

Новости Пхукета

7 Июля 2023, 10:15 PM
Иностранец на крыше главного здания храма Wat Chalong. Фото: NBT Phuket

Иностранец на крыше главного здания храма Wat Chalong. Фото: NBT Phuket

Мужчина на крыше главной чеди храма Wat Chalong был замечен около 17:30, согласно сообщению новостного агентства NBT Phuket, которое опубликовала PR-служба администрации Пхукета.

После получения информации на место событий поспешили спасатели, медики и полицейские, включая сотрудников туристической полиции. Также в храм приехали многочисленные местные жители, решившие наблюдать за драмой лично, а не по трансляциям в социальных сетях. На месте событий был и губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу.

После нескольких часов бесплодных уговоров спасатели перешли к физическим действиям. Несколько человек поднялись на крышу по приставновной лестнице и попытались схватить иностранца. Мужчина некоторое время отбивался, а потом расправил руки и спиной вперед прыгнул с крыши, приземлившись на размещенный внизу спасательный батут.

Иностранца на носилках провезли через внутренние помещения чеди и погрузили в скорую помощь, которая на большой скорости покинула место событий, направившись в больницу Vachira Phuket Hospital. Следом уехали и все находившиеся на территории храма тайцы и иностранцы.

Присутствовавший на месте событий сотрудник редакции не наблюдал никаких беспорядков в толпе или ситуаций, когда полицейских приходилось удерживать кого-либо от попыток прорваться к батуту или машине скорой помощи. 

О тяжести полученных мужчиной травм пока ничего неизвестно, но примерно в 22:00 администрация Пхукета сообщила, что мужчина идентифицирован как гражданин России в возрасте 35 лет. Имя его названо не было, никакой информации о мотивах власти не опубликовали и, как и в предыдущих заявлениях, ничего не сказали о состоянии иностранца после падения.

 

 

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