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Россиянин госпитализирован после ДТП в Раваи

Гражданин России был госпитализирован с травмой ноги после дорожной аварии на Wiset Rd. в Раваи. Грузить пострадавшего в скорую помощь и выносить из нее пришлось на носилках, однако сам он, судя по фото, был в сознании.

Новости Пхукета

8 Февраля 2023, 08:00 AM
Россиянин пострадал в дорожной аварии в Раваи. Фото: Phuket OrBorJor

Россиянин пострадал в дорожной аварии в Раваи. Фото: Phuket OrBorJor

Россиянин пострадал в дорожной аварии в Раваи. Фото: Phuket OrBorJor

Россиянин пострадал в дорожной аварии в Раваи. Фото: Phuket OrBorJor

Россиянин пострадал в дорожной аварии в Раваи. Фото: Phuket OrBorJor

Россиянин пострадал в дорожной аварии в Раваи. Фото: Phuket OrBorJor

Информация о ДТП с участием гражданина России содержится в отчете административной организации провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) о работе своей собственной команды скорой помощи.

OrBorJor периодически публикует отчеты о конкретных случаях, на которые выезжали их специалисты в течение того или иного дня. Команда, известная как Pearl Center работает в основном в Чалонге, но также принимает вызовы из тамбонов Раваи и Карон.

В отчете за 6 февраля, опубликованном в конце дня 7 числа, сообщается, что в 13:43 команда скорой помощи получила вызов от муниципалитета Раваи. Речь шла о ДТП с участием мотоцикла и микроавтобуса, произошедшем в районе АЗС Bangchak.

Прибыв на место событий, сотрудники Pearl Center обнаружили одного пострадавшего – мужчину россиянина. В результате аварии он повредил правую лодыжку.

На ногу была наложена шина, после чего мужчину на носилках погрузили в скорую помощь и доставили в больницу Siriroj Hospital (бывшая Phuket International Hospital).

Административная организация Пхукета не пояснила, почему была выбрана эта больница, хотя обычно сотрудники Pearl Center отвозят пострадавших в государственную Chalong Hospital. Имени россиянина в отчете не содержится, равно как и информации о характере полученной им травмы – речь может идти как о вывихе, так и о переломе.

 

 

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