Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Россияне продолжают оставаться самыми массовыми туристами на Пхукете

Иммиграционное бюро Пхукета фиксирует снижение числа зарубежных прибытий в свете окончания высокого сезона и перехода авиакомпаний на летнее расписание, однако россиянине остаются самыми массовыми туристами на острове. Граждане Индии тем временем откатились на четвертую строчку, пропустив на третье место австралийцев. Таковы данные Иммиграционного бюро за 1-15 апреля

Новости Пхукета

18 Апреля 2023, 08:00 AM
Прибытия на Пхукет из-за рубежа воздушным транспортом 1-15 апреля. Фото: Phuket Immigration

Прибытия на Пхукет из-за рубежа воздушным транспортом 1-15 апреля. Фото: Phuket Immigration

Прибытия на Пхукет из-за рубежа морским транспортом 1-15 апреля. Фото: Phuket Immigration

Прибытия на Пхукет из-за рубежа морским транспортом 1-15 апреля. Фото: Phuket Immigration

Зарубежная преступность в первой половине апреля. Фото: Phuket Immigration

Зарубежная преступность в первой половине апреля. Фото: Phuket Immigration

Общее число зарубежных прибытий в аэропорт Пхукета в первой половине апреля составило 150,5 тыс. человек. Первая пятерка выглядит следующим образом:

  1. Россия – 37 тыс.;

  2. Китай – 19,7 тыс.;

  3. Австралия – 13,4 тыс.;

  4. Индия – 11,6 тыс.;

  5. Великобритания – 11,5 тыс.

Для сравнения, общее число прибытий за март составляло 363,8 тыс. Из них за вторые две недели – 179 тыс., за первые две недели – 184,8 тыс.

В первую пятерку в марте входили: Россия – 94,3 тыс.; Китай – 45,1 тыс.; Индия – 28,4 тыс.; Казахстан – 18,2 тыс.; Германия – 16,9 тыс.

В соответствии с новым форматом отчетности, Иммиграционное бюро отдельно привело статистику по прибытиям иностранцев морским транспортом, включая круизные лайнеры (их за полмесяца было четыре) и частные яхты (их было 19). Всего за 15 дней остров принял 15,4 тыс. гостей, прибывших по морю. Первая пятерка такая:

  1. Сингапур – 4,3 тыс.;

  2. Малайзия – 2,3 тыс.;

  3. Филиппины – 1,6 тыс.;

  4. Индия – 1,6 тыс.;

  5. США – 1 тыс.

Ни одному иностранцу за 1-15 апреля не было выдано желтых или красных карточек, однако три предупреждения получили тайцы, не сообщившие в Иммиграционное бюро о проживающих у них иностранных гражданах. Ведомство не уточнило, чем именно желтая карточка грозит тайскому гражданину.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Инфляция в Таиланде замедлилась до 2,83%
От туризма в Сонгкран ожидают больше выручки, чем до пандемии
Количество китайских рейсов на Пхукет продолжит расти в апреле
Дизель в Таиланде подешевеет до 33 бат к концу недели
Китайцы вышли на второе место по прибытиям на Пхукет
Магазин Thai Watsadu открылся в Чалонге
С9 Hotelworks ждет выхода туризма на докризисный уровень к концу года
Knight Frank: Выход рынка кондо на докризисный уровень потребует одного-двух лет
Россияне продолжают лидировать по прибытиям на Пхукет в марте
Таиланд готовит стратегию по развитию туризма из стран исламского мира
Китайские авиакомпании наращивают рейсы на Пхукет
Проект 10-летних виз LTR продолжает буксовать
Количество рейсов на Пхукет из-за рубежа продолжит расти в марте
Конгсак Купхонгсакорн возглавил Торговую палату Пхукета
Зарубежные прибытия в Таиланд превысили 2 млн в январе

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential
SAii Laguna Sunday Brunch

 