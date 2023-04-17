Россияне продолжают оставаться самыми массовыми туристами на Пхукете

Иммиграционное бюро Пхукета фиксирует снижение числа зарубежных прибытий в свете окончания высокого сезона и перехода авиакомпаний на летнее расписание, однако россиянине остаются самыми массовыми туристами на острове. Граждане Индии тем временем откатились на четвертую строчку, пропустив на третье место австралийцев. Таковы данные Иммиграционного бюро за 1-15 апреля

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Общее число зарубежных прибытий в аэропорт Пхукета в первой половине апреля составило 150,5 тыс. человек. Первая пятерка выглядит следующим образом:

Россия – 37 тыс.; Китай – 19,7 тыс.; Австралия – 13,4 тыс.; Индия – 11,6 тыс.; Великобритания – 11,5 тыс.

Для сравнения, общее число прибытий за март составляло 363,8 тыс. Из них за вторые две недели – 179 тыс., за первые две недели – 184,8 тыс.

В первую пятерку в марте входили: Россия – 94,3 тыс.; Китай – 45,1 тыс.; Индия – 28,4 тыс.; Казахстан – 18,2 тыс.; Германия – 16,9 тыс.

В соответствии с новым форматом отчетности, Иммиграционное бюро отдельно привело статистику по прибытиям иностранцев морским транспортом, включая круизные лайнеры (их за полмесяца было четыре) и частные яхты (их было 19). Всего за 15 дней остров принял 15,4 тыс. гостей, прибывших по морю. Первая пятерка такая:

Сингапур – 4,3 тыс.; Малайзия – 2,3 тыс.; Филиппины – 1,6 тыс.; Индия – 1,6 тыс.; США – 1 тыс.

Ни одному иностранцу за 1-15 апреля не было выдано желтых или красных карточек, однако три предупреждения получили тайцы, не сообщившие в Иммиграционное бюро о проживающих у них иностранных гражданах. Ведомство не уточнило, чем именно желтая карточка грозит тайскому гражданину.