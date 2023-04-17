Россияне продолжают оставаться самыми массовыми туристами на Пхукете

Общее число зарубежных прибытий в аэропорт Пхукета в первой половине апреля составило 150,5 тыс. человек. Первая пятерка выглядит следующим образом:
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Россия – 37 тыс.;
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Китай – 19,7 тыс.;
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Австралия – 13,4 тыс.;
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Индия – 11,6 тыс.;
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Великобритания – 11,5 тыс.
Для сравнения, общее число прибытий за март составляло 363,8 тыс. Из них за вторые две недели – 179 тыс., за первые две недели – 184,8 тыс.
В первую пятерку в марте входили: Россия – 94,3 тыс.; Китай – 45,1 тыс.; Индия – 28,4 тыс.; Казахстан – 18,2 тыс.; Германия – 16,9 тыс.
В соответствии с новым форматом отчетности, Иммиграционное бюро отдельно привело статистику по прибытиям иностранцев морским транспортом, включая круизные лайнеры (их за полмесяца было четыре) и частные яхты (их было 19). Всего за 15 дней остров принял 15,4 тыс. гостей, прибывших по морю. Первая пятерка такая:
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Сингапур – 4,3 тыс.;
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Малайзия – 2,3 тыс.;
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Филиппины – 1,6 тыс.;
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Индия – 1,6 тыс.;
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США – 1 тыс.
Ни одному иностранцу за 1-15 апреля не было выдано желтых или красных карточек, однако три предупреждения получили тайцы, не сообщившие в Иммиграционное бюро о проживающих у них иностранных гражданах. Ведомство не уточнило, чем именно желтая карточка грозит тайскому гражданину.