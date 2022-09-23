Россияне получат право на 45-дневное пребывание в Таиланде без виз

Как следует из сообщения Департамента связей с общественностью Таиланда, опубликованного 23 сентября, расширенный срок пребывания распространяется и на россиян, хотя под изначальную формулировку россияне не попадали.
В публикации PR-службы тайского правительства приводятся следующие категории туристов с соответствующими сроками пребывания в стране:
- Виза по прибытию. 30 дней вместо 15 дней.
- Безвивовый въезд по инициативе Таиланда. 45 дней вместо 30 дней.
- Безвизовый въезд на основании двухстороннего соглашения. 45 дней вместо 30 дней.
Продленные сроки пребывания действуют с 1 октября 2022 года по 32 марта 2023 года. Россия входит в число стран, с которыми у Таиланда подписано двухстороннее соглашение о безвизовом туризме (третья категория в списке).
«Ожидается, что одобренные продление виз подстегнет туристические прибытия и траты в стране, что поможет оживить туристический сектор после пандемии COVID-19», – заявил Департамент PR.
Отметим, что еще несколько дней назад исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по Европе, Африке и Ближнему Востоку Титипорн Маненате говорила российским журналистам, что на россиян продление срока пребывания с 30 до 45 дней не будет распространяться как раз по причине двухстороннего характера соглашения.
«В одностороннем порядке Таиланд изменить его не может. Требуется встречное паритетное движение МИД России по увеличению срока безвизового пребывания граждан Таиланда в РФ с 30 до 45 дней», – пояснял «Вестник АТОР» по итогам встречи госпожи Маненате с российскими журналистами.