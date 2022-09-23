Россияне получат право на 45-дневное пребывание в Таиланде без виз

Кабинет министров Таиланда одобрил проект по продлению разрешенного срока пребывания в стране для туристов, приезжающих на основании безвизовых соглашений или по визам по прибытию. Теперь в список тех, на кого распространяется новое правило, входят и граждане России.

Новости Пхукета

23 Сентября 2022, 11:08 AM

Сообщение Департамента PR Таиланда в связи с продлением разрешенного срока пребывания в стране с 1 октября. Изображение: Thailand PRD Facebook