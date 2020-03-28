Россиянам предоставили возможность продлить срок пребывания в Таиланде

Как сообщило посольство на своей странице в Facebook, по итогам обсуждения с Иммиграционным бюро Королевской полиции Таиланда была выработана схема, приемлемая для обеих сторон. Теперь россияне могут получить справки для 30-дневного продления разрешения на пребывание в Таиланде, если авиакомпания, рейсом которой гражданин России планировал покинуть Королевство, отменила рейс.
Для получения документа на 30-дневное продление россиянин должен предоставить в посольство:
1. Заявление на имя чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации Евгения Томихина в произвольной форме. В заявлении также необходимо указать свой адрес электронной почты.
2. Копии страниц действующего загранпаспорта с фотографией и штампом по последнем въезде в Таиланд.
3. Копия имевшегося на руках аннулированного авиабилета.
4. Копия официального подтверждения авиакомпании об аннулировании рейса.
После рассмотрения заявления на указанную в нем электронную почту будет направлено письмо, которое может будет предъявить в офис Иммиграционного бюро по месту нахождения и продлить разрешенный срок пребывания на 30 дней.
«Обращаем внимание, что копия письма также направляется в Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда. Упомянутые письма будут носить индивидуальный характер и их подделка повлечет за собой правовые последствия», – подчеркнуло посольство.
«Технические аспекты решения этого вопроса будут сообщены в ближайшее время», – добавила дипмиссия.