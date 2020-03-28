Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Россиянам предоставили возможность продлить срок пребывания в Таиланде

Посольство Российской Федерации в Таиланде сообщило о выработке механизма по продлению разрешений на пребывание в Королевстве для россиян, не имеющих возможности покинуть страну.

Новости Пхукета

28 Марта 2020, 11:49 AM
Посольство начинает выдавать россиянам письма для продления разрешения на пребывание в Таиланде. Фото: The Phuket News

Посольство начинает выдавать россиянам письма для продления разрешения на пребывание в Таиланде. Фото: The Phuket News

Как сообщило посольство на своей странице в Facebook, по итогам обсуждения с Иммиграционным бюро Королевской полиции Таиланда была выработана схема, приемлемая для обеих сторон. Теперь россияне могут получить справки для 30-дневного продления разрешения на пребывание в Таиланде, если авиакомпания, рейсом которой гражданин России планировал покинуть Королевство, отменила рейс.

Для получения документа на 30-дневное продление россиянин должен предоставить в посольство:

1. Заявление на имя чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации Евгения Томихина в произвольной форме. В заявлении также необходимо указать свой адрес электронной почты.

2. Копии страниц действующего загранпаспорта с фотографией и штампом по последнем въезде в Таиланд.

3. Копия имевшегося на руках аннулированного авиабилета.

4. Копия официального подтверждения авиакомпании об аннулировании рейса.

После рассмотрения заявления на указанную в нем электронную почту будет направлено письмо, которое может будет предъявить в офис Иммиграционного бюро по месту нахождения и продлить разрешенный срок пребывания на 30 дней.

«Обращаем внимание, что копия письма также направляется в Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда. Упомянутые письма будут носить индивидуальный характер и их подделка повлечет за собой правовые последствия», – подчеркнуло посольство.

«Технические аспекты решения этого вопроса будут сообщены в ближайшее время», – добавила дипмиссия.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд закрыл границы для иностранцев
Посольство РФ настоятельно рекомендует россиянам покинуть Таиланд
Таиланд готовится объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса
Число погибших от коронавируса в Таиланде выросло до четырех человек
Россия ограничивает авиарейсы в Таиланд
Посольство РФ в Таиланде вводит особый порядок посещения
Таиланд ввел новые ограничения из-за коронавируса
25 человек пострадали при взрывах в Яле
Кабмин Таиланда одобрил закрытие школ и перенос Сонгкрана из-за коронавируса
Празднование Сонгкрана по угрозой срыва из-за коронавируса
Безвизовый въезд в Таиланд для россиян остается в силе
Таиланд планирует обязать туристов оставлять властям контактную информацию
Таиланд обязал туристов из зон риска предъявлять медсправки при въезде в страну
Kasikornbank прекратил обмен валют из-за коронавируса
Женщина погибла в результате падения со скалы в Ао-Нанге

 

Cassia Phuket
Thai Residential
Mitsu Tiansin Motors
QSI International School Phuket

 