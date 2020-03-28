Россиянам предоставили возможность продлить срок пребывания в Таиланде

Посольство Российской Федерации в Таиланде сообщило о выработке механизма по продлению разрешений на пребывание в Королевстве для россиян, не имеющих возможности покинуть страну.

Новости Пхукета

28 Марта 2020, 11:49 AM

Посольство начинает выдавать россиянам письма для продления разрешения на пребывание в Таиланде. Фото: The Phuket News

Как сообщило посольство на своей странице в Facebook, по итогам обсуждения с Иммиграционным бюро Королевской полиции Таиланда была выработана схема, приемлемая для обеих сторон. Теперь россияне могут получить справки для 30-дневного продления разрешения на пребывание в Таиланде, если авиакомпания, рейсом которой гражданин России планировал покинуть Королевство, отменила рейс.

Для получения документа на 30-дневное продление россиянин должен предоставить в посольство:

1. Заявление на имя чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации Евгения Томихина в произвольной форме. В заявлении также необходимо указать свой адрес электронной почты.

2. Копии страниц действующего загранпаспорта с фотографией и штампом по последнем въезде в Таиланд.

3. Копия имевшегося на руках аннулированного авиабилета.

4. Копия официального подтверждения авиакомпании об аннулировании рейса.

После рассмотрения заявления на указанную в нем электронную почту будет направлено письмо, которое может будет предъявить в офис Иммиграционного бюро по месту нахождения и продлить разрешенный срок пребывания на 30 дней.

«Обращаем внимание, что копия письма также направляется в Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда. Упомянутые письма будут носить индивидуальный характер и их подделка повлечет за собой правовые последствия», – подчеркнуло посольство.

«Технические аспекты решения этого вопроса будут сообщены в ближайшее время», – добавила дипмиссия.