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Россия разрешила переводить за рубеж до $50 тыс. в месяц

Банк России повысил разрешенный лимит ежемесячных переводов за границу. Теперь физилица могут отправлять за рубеж до 50 тыс. долл. в месяц вместо 10 тыс.

Новости Пхукета

17 Мая 2022, 02:14 PM
ЦБ РФ поднял лимит на перевод денег за рубеж. Фото: 8 דוד אהרון / Wikimedia Commons

ЦБ РФ поднял лимит на перевод денег за рубеж. Фото: 8 דוד אהרון / Wikimedia Commons

Банк России объявил о повышении лимита переводов 16 мая. Впрочем, послабление коснулось лишь резидентов и нерезидентов из дружественных стран.

«В течение месяца физические лица-резиденты и нерезиденты из дружественных стран могут перевести из России на свой счет или другому физическому лицу за рубеж не более $50 тыс. или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, они могут перевести в течение месяца не более $5 тыс. или в эквиваленте в другой валюте», – заявил российский Центробанк.

Отдельное положение действует для нерезидентов, которым необходимо вывести за границу заработную плату или другой аналогичный заработок. Работающие в России лица из дружественных стран могут дополнительно перевести средства в рублях или иностранной валюте в размере платы за выполнение работ и оказание услуг со своего счета в российском банке или через компании по переводу средств без открытия счета. Правило распространяется на работу по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Переводить за рубеж зарплату или заработок по трудовым и гражданско-правовым договорам могут также и нерезиденты из недружественных стран без открытия счета. Во всех других случаях переводы нерезидентов этой категории приостановлены до 30 сентября 2022 года.

 

 

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