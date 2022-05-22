Россия и Таиланд обсудили возобновление прямых авиарейсов

Россия и Таиланд заинтересованы в возобновлении прямых авиарейсов между странами и восстановлении туризма. Такое заявление сделало Министерство экономического развития РФ после встречи главы российского ведомства Максима Решетникова с его тайским министром торговли Джурином Лаксанависитом.

Новости Пхукета

Максим Решетников и Джурин Лаксанависит на встрече в Бангкоке. Фото: Minec_Russia / Telegram

Встреча господина Решетникова и господина Лаксанависита состоялась на полях форума министров торговли страны Азиатско-тихоокеанского экономического содружества (АТЭС) в Бангкоке 21 мая, сообщает «РИА Новости». В ходе беседы, проходившей в закрытом для СМИ формате, стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества Москвы и Бангкока, коснувшись и вопроса о туризме.

Согласно данным официальной статистики, после открытия Таиланда для иностранцев в 2021 году именно россияне стали самыми массовыми гостями Королевства, однако турпоток резко сократился после отмены прямого авиасообщения в марте этого года. На фоне западных санкций и угрозы ареста находящихся в лизинге самолетов российские авиаперевозчики перестали летать в Таиланд, а тайский флагман Thai Airways прекратил полеты в Россию. Кроме того, возникла проблема с оплатой отдыха россиянами из-за прекращения работы Visa и MasterCard в России и санкций, наложенных на банковский сектор. При этом тайская сторона, которая заявляет о нейтралитете в российско-украинском конфликте, не пояснила, почему Thai Airways прекратила полеты в Россию.

«Министр торговли Таиланда выразил надежду на восстановление туристического потока из России Стороны договорились дополнительно обсудить вопросы в рамках подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и выразили общее желание возобновить прямые рейсы между странами для активизации туристического потока. Договорились, что соответствующие переговоры проведут министерства транспорта и туризма обеих стран», – цитирует «РИА Новости» неназванного представителя Минэкономразвития России, участвовавшего в переговорах.

Также глава Минэкономразвития России отметил, что Москва рассчитывает на реализацию совместных с Таиландом проектов в аграрном секторе, энергетике, промышленности, экспорте технологий и инноваций.

«Готовы также обсуждать возможности для локализации производств автокомпонентов на территории России, взамен выпавших западных поставок. Автомобильная промышленность Таиланда одна из сильнейших в мире, в частности, с точки зрения производства автозапчастей», — привел собеседник «РИА Новости» слова Решетникова.

По итогам встречи министры дали поручения профильным департаментам своих ведомств начать подготовку межстрановой подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Прибытия из России на Пхукет

Согласно последним данным Иммиграционного бюро, за первые три недели мая (1-21 число) остров Пхукет принял 2683 пассажиров из России. Такое количество обладателей российских паспортов прошли через паспортный контроль в пхукетском аэропорту.

Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, по уровню прибытия Россия по-прежнему входит в первую пятерку стран. Выше находятся только Индия (15224 человека), Австралия (5681), Сингапур (4315), Великобритания (3865).

Согласно последним данным Иммиграционного бюро, за первые три недели мая (1-21 число) остров Пхукет принял 2683 пассажиров из России. Такое количество обладателей российских паспортов прошли через паспортный контроль в пхукетском аэропорту.

Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, по уровню прибытия Россия по-прежнему входит в первую пятерку стран. Выше находятся только Индия (15224 человека), Австралия (5681), Сингапур (4315), Великобритания (3865).

Объем прибытий из России в январе-апреле, включая недели, когда прямое авиасообщение уже отсуствовало, составил 62,9 тыс. По этом показателю Россия находится на первом месте. Следом идут Великобритания (42,1 тыс.), Германия (39,4 тыс.), Франция (24,4 тыс.) и Австралия 21,5 тыс.). Индия замыкает первую десятку с показателем в 15,9 тыс.