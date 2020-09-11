РНА: Отели Пхукета дошли до переломной точки

Отельный бизнес Пхукета дошел до переломной точки: возможностей ждать больше нет, без решительных действий со стороны правительства гостиницам не пережить будущий ведущий сезон. Такую оценку текущей ситуации озвучила Ассоциация отелей Пхукета (РНА) в заявлении, опубликованном ранее на этой неделе.

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Пока все ждут и обсуждают возвращения зарубежных туристов по неоднозначной «Пхукетской модели», отели крупнейшего тайского курортного острова живут в суровой реальности, когда поддерживать нормальную операционную деятельность просто невозможно. Имеющийся внутренний турпоток не позволяет это сделать.

Согласно оценке консалтинговой группы C9 Hotelworks, если Пхукет не возобновит прием зарубежных туристов в достаточном количестве, то это, вероятно, будет стоить острову 50 тыс. рабочих мест. Согласно данным госкорпорации Airports of Thailand (AoT) пассажирские прибытия на Пхукет в январе-июле оказались на 65% ниже прошлогодних. Впрочем, эта статистика учитывает первый квартал, когда Таиланд еще принимал туристов. В настоящий момент даже прибытие 15 тыс. пассажиров за четыре дня долгих выходных (4-7 сентября) подается официальными лицами как положительный результат.

Номерной фонд официально зарегистрированных на Пхукете мест размещения составляет 86 тыс. единиц. Работать в ноль на одном внутреннем спросе они в реальности не могут (не говоря о работе в прибыль). На этом фоне потеря 50 тыс. рабочих мест – перспектива реалистичная.

«Одна из попыток восстановления экономики – программа центров альтернативного карантина (ALSQ), на регистрацию в качестве которых подали заявления свыше 60 островных отелей. По задумке, программа должна быть аналогична концепции ASQ в Бангкоке, но поскольку прямых рейсов на Пхукет нет, от правительства требуется более широкая поддержка возвращения зарубежных путешественников на местном уровне и запуск межминистеской координации, для получения реальных результатов. Однако это может занять месяцы», – говорится в заявлении РНА, в которую входят 78 пхукетских отелей.

«При однозначном проценте заполняемости номеров [менее 10%] никакая математика не складывается. Сколько ни стимулируй внутренний спрос, он не предотвратит ни обвальной потери рабочих мест, ни стремительно развивающегося финансового кризиса у владельцев и операторов отелей. Мы решительно выступаем за безопасное, прагматичное и стратегическое открытие [Пхукета] для зарубежных путешественников», – говорит глава РНА Энтони Ларк.

Еще один индикатор кризиса – ситуация со вводом в строй новых отелей. Согласно данным C9 Hotelworks, реализация 69% новых проектов была либо приостановлена, либо отложена. На конец 2019 года на острове было 1758 лицензированных мест размещения туристов, а еще 58 находились в процессе строительства или подготовки к открытию. В общей сложности речь шла о 16,5 тыс. дополнительных номеров.

«Провал Таиланда в перезапуске зарубежного туризма грозит крайне опасным сценарием для пхукетской индустрии гостеприимства. Эффект домино финансах ощущают не только отели и туристический сектор в широком понимании, он также душит девелопмент. Как следствие – потеря рабочих мест в строительстве, продаже и аренде недвижимости, розничный торговле... А в итоге – дефолты по потребительским кредитам. Ситуация плохая и, вероятно, станет еще хуже, поскольку оставшиеся открытыми отели несут потери день за днем», – отмечает управляющий директор C9 Hotelworks Managing Билл Барнетт.

Существует и проблема коммуникации между властями, обществом и отельным бизнесом. По-прежнему ни на национальном, ни на местном уровне нет единого мнения по предложенной программе Safe and Sealed для долгосрочных туристов. И даже несмотря на однозначно предупреждение Банка Таиланда о потенциальных угрозах для сильно зависящей от туризма страны, судьба высокого сезона на Пхукете остается неопределенной и явно непростой.

«Любой план открытия для иностранцев должен быть не только хорошо продуман. Чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, этот план должен быть одобрен тайским обществом. И пусть сейчас ключи от дверей к будущему турпотоку находятся в руках Пхукета, все равно остается вопрос, как отелям бороться за жизнь в текущем положении лимбо», – говорит господин Барнетт.

Необходимость конструктивного диалога между бизнесом, государством и обществом подчеркивает и Энтони Ларк.

«Мы не можем просто сказать, что остаемся на неизвестной территории вечно. Нужно принимать шаги и формировать единый голос», – говорит глава РНА.

«Во-вторых, Банк Таиланда должен рассмотреть возможность поддержать отели в переходный период заемными средствами, чтобы переждать шторм и сохранить рабочие места. Туристический бизнес держится на людях, и если мы не сохраним свой тайский персонал и не позаботимся о нем, то никакого восстановления не будет», – добавляет он.