Рифы у Рачи-Ной очистили от рыболовных сетей

Пхукетский дайверы провели подводный субботник и очистили коралловые рифы у острова Рача-Ной от рыболовных сетей и другого мусора, сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Сотрудники ведомства также приняли участие в уборке, состоявшейся 29 мая.

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К ситуации на рифе у Рачи-Ной привлекла внимание экологическая группа Monsoon Garbage Thailand, опубликовавшая соответствующие фотографии 28 мая. Уборка состоялась на следующий день.

Дайверы отправились к рукотворному рифу у Рачи-Ной на судне MV Freedom Dolphin, но участие в мероприятии принимали инструкторы из самых разных компаний, а также другие люди.

В публикации DMCR говорится, что на берег были подняты рыболовные сети общей протяженностью в 1000 м.

Жалоба на Ольгу Белку

Также 29 мая губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подтвердил, что официальные лица приняли к сведению жалобу Monsoon Garbage Thailand на подводную художницу Ольгу Белку и проводят проверку.

Экологическая группа высказала опасения, что Ольга может использовать для работы краски, представляющие опасность для морской экосистемы. Также активисты обратились внимание, что на некоторых фотографиях художница изображена работающей рядом с потерявшими цвет кораллами, что является признаком плохого здоровья этих представителей подводной фауны.

Господин Вунсиеу зявил, что официальным лицам из профильных ведомств поручено проверить информацию и установить, «имеются ли какие-либо факты».

«Если выяснится, что это правда, акватория по указанным координатам должна быть срочно проверена. В соответствии с положениями закона должно быть проведено юридическое производство, включая наказание за нарушение применимых в данном случае законов, а также приняты превентивные меры и решения», – приводит слова губернатора Radio Thailand Phuket.

Группа Monsoon Garbage Thailand регулярно публикует обращения к властями в связи с теми или иными экологическими проблемами. В частности, именно им удалось привлечь внимание к мусору в трущобах на острове Сирэ, куда банально не ездили мусоровозы местного муниципалитета.