Рейс Паттайя-Казань задержали более чем на сутки

Чартерный рейс авиакомпании Royal Flight из У-Тапао в Казань задержали более чем на сутки.

10 Апреля 2018 09:07:32

Самолет Boeing 767 авиакомпании Royal Flight. Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

Информацию о задержке чартерного рейса RL8526 из У-Тапао в Казань корреспонденту ТАСС подтвердили в пресс-службе казанского аэропорта.

«Судно должно было прибыть в Казань в 17:30 мск (21:30 тайск) 8 апреля, а планируется его прибытие 10 апреля в 3:30 мск (7:30 тайск). По нашей информации, была произведена замена воздушного судна по инициативе авиакомпании и, соответственно, изменение графика движения в этой связи», – заявили в пресс-службе аэропорта. Таким образом, общая продолжительность задержки рейса составила 34 часа.

По данным Ассоциации туроператоров России, о замене рейса стало известно до того, как пассажиры приехали в аэропорт. Все они– 324 человека – провели лишние сутки в своих отелях.

На онлайн-табло аэропорта Казани рейс RL8526 значится как приземлившийся.