Рэй Робертс и Team Hollywood выиграли второй Кубок Короля подряд

Завершившийся на Пхукете ежегодный Кубок Короля ознаменовался вторым подряд триумфом Рэя Робертса и экипажа Team Hollywood в топовом классе классе IRC Zero.

14 Декабря 2019, 03:00 PM

Рэй Робертс одержал вторую победу подряд на Кубке Короля. Фото: Guy Nowell / King’s Cup Regatta

Австралиец, участвовавший в регате уже в 24-й раз, вновь сумел обойти в итоговом зачете своих главных конкурентов предыдущих лет – ТНА 72 Кевина Утикрафта и WindShikher Сараба Сингха. Робертс записал на свой счет седьмую победу в самых престижных парусных соревнованиях у побережья Пхукета.

Team Hollywood по ходу регаты выиграла пять из восьми проводившихся гонок (программу пришлось сократить из-за погоды), еще две гонки остались за WindShikher (третье место) один раз лучший результат показала ТНА 72 (второе место). Награды победителям вручал маршал ВВС Чалит Пукбхасук, прибывший на регату в качестве личного представителя Его Величества Короля Таиланда.

В классе IRC 1 победу праздновал Алексей Машкин на MegaZip, показавший первый результат в трех гонках из пяти и ни разу не опустившийся ниже третьего место. Результаты его главных преследователей – японцев Казури Кихары на Char Char и Нанамори Ясуо на Emagine были куда менее стабильным. Россиянин Борис Гусев на Uminoko показал свой лучший результат во пятой гонке, в которой занял второе место. Итог – седьмая позиция среди девяти лодок IRC 1.

Среди семи яхт класса IRC 2 лучший результат показала Over Here датчанина Мортена Якобсена, бывшая самой маленькой среди одноклассников. Второе место заняла Bigboys Sailing Team (Madame Butterfly) китайца Шеня Шена, третье – Highlead Encoragers (JUDY) Миньчжи Фена. Россиянин Алексей Батаков на Endevour of Whitby стал шестым.

В классе Premier победу по итогам всей регаты праздновал Джофф Хилл из Гонконга на яхте Antipodes. Второе место занял австралиец Питер Кремерс на Shahtoosh, третье – таец Интхинай Йингсири на Pine Pacific.

В чартерных дивизионах традиционно было немало россиян, некоторые из которых не остались без медалей. В дивизионе Bareboat Charter A победил австралиец Филип Битти на Jing Jing Too (Tonicola 2), вторым стал Алексей Брунов на Moonshine (Breeze Club), третьим – Сюй Синпан на Megan. В группе Bareboat Charter В победу в напряженной борьбе одержал Сергей Мусихин на Iyarada, вторым был Игорь Гинзбург на INLOVA, третьим – японец Тошихике Иджима на Hippocrates (SARIYA). Александр Гришунин на Kailani показал четвертый результат, Владимир Олейников на Anchali – пятый.

В классе круизных катамаранов безоговорочную победу одержал Дэн Фидок на Fugazi, выигравший шесть гонок из семи. В дивизионе гоночных катамаранов лучшим был Андре Ли на Klook Star Trek. В классе Firfly 850 в этом году развернулась упорная борьба между катамаранами Voodoo Ханса Рахманна и Twin Sharks Джона Ньюнхэма, выигравших по четыре гонке каждый. Первым в итоговых таблицах значится Рахманн.

Наконец, в дивизионе круизных яхт победу праздновал Андрей Новодережкин на Kata Rocks Sea Escapes, выигравший три гонки из шести. Также одну победу записал на свой счет Сергей Бутенко на Hope (шестое место из 12 лодок). Кирилл Сташевский на Wind of Chage показал восьмой результат.

Добавим, что вместе с основными соревнованиями проходили гонки на динги в шести различных дивизионах и соревнования радиоуправляемых лодок. Их итоги можно найти на сайте регаты.