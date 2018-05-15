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Рестораны Пхукета войду в Красный гид Мишлен по Таиланду 2019

Издатели Красного гида Мишлен официально подтвердили, что в следующем издании справочника будет рестораны не только Бангкока, но также Пхукета и Пханг-Нга. Причем Бангкок также понимается в широком смысле (включая территории, относящиеся к провинциям Нонтхабури, Патхум-Тхани, Накхон-Патхом, Самут-Сакхон и Самут-Пракан).

Новости Пхукета

15 Мая 2018 18:05:01

Фото: Чутхарат Плерин
Фото: Чутхарат Плерин

О расширении Красного гида Мишлен по Таиланду было объявлено на пресс-конференции, прошедшей сегодня на Пхукете. Хотя неофициально соответствующая информация начала циркулировать еще давно, формально анонсирован Michelin Guide Bangkok, Phuket, and Phang Nga 2019 был в находящемся в Старом городе отеле On On Hotel.

«Хотя основной фокус будет на внутреннем Бангкоке и окружающих провинциях, издание 2019 года также увеличит международное внимание к ресторанам и индустрии гостеприимства на Пхукете и в Пханг-Нга», – заявил страновой директор Michelin Siam Co Сегмарн Трай-Укот.

Господин Трай-Укот подчеркнул, что фирменная кухня Пхукета впитала вкусы Индии, Малайзии, Китая, а также кухни китайских переселенцев Перанакан.

«Фактически она в прямом смысле слова представляет собой бесконечное разнообразие вкусов, которые стоят того, чтобы их открыть», – заявил господин Трай-Укот.

Мишленовский гид по Бангкоку, Пхукету и Пханг-Нга выйдет в свет в конце этого года. Справочник будет двуязычным (тайский и английский язык). Подробнее о тайском версии гида можно узнать на сайте guide.Michelin.com/th/bangkok.

О том, какие рестораны попали в Красный гид Мишлен по Бангкоку в 2018 году, читайте здесь.

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