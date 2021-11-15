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Ресторанам и кафе уточнили часы продажи алкоголя

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ, уточняющий разрешенные часы продажи спиртных напитках в ресторанах, кафе и других заведениях общепита.

15 Ноября 2021, 06:59 PM
Фото: Phuket Info Center

Фото: Phuket Info Center

Приказ по провинции No. 7188/2554 за подписью губернатора был опубликован 15 ноября и вступил в силу с 16 числа. Согласно распоряжению господина Вунсиеу, продажа алкогольных напитков на Пхукете разрешена лишь с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 23:00.

Примечательно, что когда губернатор в сентябре обращался с запросом на разрешение продажи алкоголя в целях поддержки туристов, он называл похожие часы – с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 22:00. Однако в вышедшем затем приказе было сказано лишь, что продавать спиртное нельзя после 22:00. Ограничения на торговлю в утренние и дневные часы упомянуты не были.

В одном из следующих распоряжений часы продажи спиртного были продлены до 23:00, однако никаких ограничений на более ранее время по-прежнему не озвучивалось.

Также приказ губернатора от 15 ноября повторил запрет на работу развлекательных заведений, пабов, баров, караоке, боксерских стадионов, игорных заведений и мест, где организуются схватки бойцовых петухов и бойцовых рыбок.

Одновременно губернатор Вунсиеу сняло ограничение численности посетителей общественных мероприятий. В силе остается лишь требование, чтобы на площадке было достаточно место для свободной рассадки гостей (не менее 1 кв. м на человека).

Аналогичные требования распространяются на рынки, уличные ярмарки и базары.

 

 

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