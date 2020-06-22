Решение об открытии баров может быть принято 26 июня

Зампред Комитета по снятию ограничений с бизнеса Натхапон Накпанит пообещал операторам развлекательных заведений, что вопрос об открытии баров и пабов будет вынесен на обсуждение общенациональным Центром по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) на этой неделе. Произойти это должно в ближайшую пятницу, 26 июня.

Новости Пхукета

22 Июня 2020, 10:21 AM

Ночная жизнь может возобновиться в Таиланде с 1 июля. Фото: Jetjaras Na Ranong / Bangkok Post

Генерал Накпанит заявил, что будет ходатайствовать в пользу открытия развлекательных заведений, но те должны будут принять меры, чтобы не допустить второй волны распространения коронавируса, пишет Bangkok Post.

«Пятая фаза смягчения ограничений будет реализована независимо от того, будет ли продлено чрезвычайное положение еще на один месяц. Если чрезвычайное положение будет отменено, все запреты будут автоматически сняты», – заявил генерал Напанит.

Текущий срок действия чрезвычайного положения – до конца июня. При этом в последние 27 дней в Таиланде не было зафиксировано ни единого случая заражения коронавирусом внутри страны. Все новые пациенты – лица, вернувшиеся из-за рубежа и заразившиеся в других странах.

Президент бангкокской Ассоциации бизнеса Кхао-Сана и глава Buddy Group Санга Руангваттанакун приветствовал возможное открытие баров и клубов. Господин Руангваттанакун заявил, что все участники последней встречи бизнес-операторов с властями удовлетворены ее исходом и ожидают, что смогут открыть свои заведения с 1 июля.

«Пандемия коронавируса нанесла по нам ужасный удар. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы правительство ослабило ограничения. Нам по-прежнему нужно оплачивать аренду, коммунальные услуги, жилье и питание для персонала. Мы не хотим бросать своих работников на произвол судьбы», – заявил господин Руангваттанакун.

По словам бизнесмена, операторы развлекательных заведений уже подготовили планы по обеспечению безопасной работы на основе рекомендаций Минздрава.

«У всех посетителей на входе будет проверяться температура, на столах будет стоять антисептик для рук и так далее», – заявил он.

При этом сам господин Руангваттанакун полагает, что на фоне отсутствия новых случаев заражения коронавирусом Таиланд готов к тому, чтобы бары и клубы возобновили работу.

«Я думаю, что пандемия в Таиланде под контролем», – заявил он.

Также господин Руангваттанакун выразил надежду, что CCSA даст добро и на живую музыку в заведениях, что позволит вернуться к работе музыкантам, оставшимся без заработка из-за локдауна.

«Сейчас у нас свыше 100 тыс. самозанятых музыкантов, вынужденных бороться за свои жизни, поскольку они не могут работать. Они остаются без доходов уже три месяца. Если им по-прежнему будет запрещено выступать в барах и ресторанах, правительство должно принять какие-то меры, чтобы поддержать их финансово», – заявил господин Руангваттанакун.