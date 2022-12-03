Регулярные вечерние патрули продолжаются в Патонге

Администрация Кату продолжает регулярно патрулирование туристических мест силами волонтеров территориальной обороны OrSor. Об очередном рейде, прошедшем 2 декабря, сообщила PR-служба администрации провинции.

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Сообщение об очередном патрулировании туристических локаций в Кату было опубликовано на странице PR Phuket утром 3 декабря. Официальные лица разместили несколько фотографий с Бангла-Роуд, а также ставший уже стандартным текст о том, что усилия OrSor направлены на борьбу с наркотиками и криминалом, а также пресечение действий «повстанческих» групп, «склонных к насилию лиц» и «групп лиц, выражающих себя символическими действиями, которые могут подорвать доверие к туризму на Пхукете».

Соответствущая формула используется властями на протяжении ноября, но без объяснений, о ком конкретно идет речь. При этом в с 2016 года на Пхукете не происходило инцидентов, которые связывались бы, к примеру, с деятельностью мусульманским сепаратистов из Наратхивата, Ялы и Паттани, хотя непосредственно в этих провинциях взрывы и поджоги продолжаются на регулярной основе. Последний крупный теракт, в котором погиб один человек и пострадали более 30, произошел 22 ноября, когда заминированный автомобиль взорвался у полицейского общежития в Наратхивате.

PR-служба Пхукета не сообщила, был ли кто-либо задержан волонтерами OrSor в ходе патрулирования туристических мест 2 декабря. При этом минимум дважды подобные патрули совмещались с проверками на наркотики.

Также в последнем отчете пхукетской полиции об антинаркотических арестах на территории округа Мыанг-Пхукет говорилось о возбуждении дел против шести человек, в анализах у которых обнаружили следы метамфетамина. Полиция не уточнила, при каких обстоятельствах подозреваемых задержали и отправили сдать анализы на наркотики. В качестве места ареста во всех случаях была указана лаборатория отдела по борьбе с наркотиками при центральном полицейском участке Пхукета.

Добавим, предыдущий отчет об уличном патрулировании туристических мест в Кату, опубликованный утром 30 ноября, отличался от прочих тем, что на размещенных фотографиях опознавалась Камала. Этот населенный пункт на западном побережье также административно относится к округу Кату, но до этого в сообщениях о деятельности OrSor не фигурировал.

Также обращает на себя внимание то, что в последнем отчете, опубликованном 3 декабря, на фото не видно волонтеров OrSor в привычном пустынном или лесном камфуляже, но в тексте упомянута именно эта структура, подотчетная окружным властям и не входящая ни в состав полиции, ни в состав вооруженных сил.