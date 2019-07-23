Регаты Multihull Solutions и Phuket Raceweek прошли на Пхукете

Июль выдался насыщенным месяцем для яхтенного сообщества. Две ежегодные летние регаты –Multihull Solutions Regatta и Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek – прошли в этот раз буквально стык в стык.

Новости Пхукета

28 Июля 2019, 03:00 PM

Фото: Photo: Guy Nowell

Multihull Solutions Regatta состоялась 13-15 июня, а Hotel Phuket Raceweek – 16-21 числа, хотя между непосредственно гоночными днями перерыв, разумеется, был. Да и погода добавила участникам обеих регат дополнительный выходной.

Multihull Solutions Regatta

Программа Multihull Solutions Regatta в этом году включала гонки в трех дивизионах: гоночном, круизном и дивизионе Firefly 850 Sport. В гоночном классе уверенную победу одержал Эндрю Харфорд на Phantom V. Его экипаж выиграл четыре из семи гонок, плюс дважды финишировал вторым и один раз – третьим. Следом в итоговом зачете расположился Уорвик Доунс на Bonza, а третье место занял Дэн Фидок на Fugazi.

В круизном дивизионе соревновались всего два катамарана: Sho, Vel Зана Бэвана и The Sting Билла Кейна. Во всех шести гонках победил Бэван.

Самая напряженная борьба развернулась в классе Firefly 850 Sport, где в очередной раз выясняли отношения Джон Ньюнхэм на Twin Sharks и Ханс Рахманн на Voodoo. Победа осталась за Ньюнхэмом, выигравшим три гонки, а в оставшихся шести показавшим второй результат.

Рахман был первым в четырех из девяти гонок, но одна дисквалификация и четвертое место в последнем раунде не позволили ему победить. Третьим в общем зачете стал Джордж Эддингс на Blue Noze.

Phuket Raceweek

Рахман и Ньюнхэм продолжили дуэль и на следующей регате, Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek. Первая гонка осталась за австралийцем, вторая - за немцем и так вплоть до финальных трех, которые подряд выиграл Ньюнхэм. Третий результат в дивизиона Firefly 850 Sport показал Рэй Уолдрон на Surf Patrol.

В дивизионе гоночных катамаранов победу праздновал Алан Карвадайн на Phantom V. Карвадайн выиграл четыре гонки из шести, чего хватило для уверенной победы.

Второе место занял Уорвик Доунс на Bonza (одна выигранная гонка), третьим стал Дэн Фидок на Fugazzi (также одна победа).

Программа для круизных однокорпусных яхт состояла из четырех гонок, причем явного фаворита среди участников не оказалась. Первое место занял Джон Викери на Venture, второе – Кейт Гарри на Beaux Espirits, третье – Крис Митчелл на Lady Bubble. При этом разрыв по очкам между первой тройкой был минимальным.

В классе IRC II победу в этом году праздновал Нильс Дегенкольв, выигравший на своей яхте Phoenix все семь гонок. Вторым в итоговом зачете стал экипажи Гари Холта и Майклас Спайса на Sydney Premier Karting Park, третьей – команда Саймона Оливера на Platu.

В дивизионе IRC I лучшим стал Скотт Брэдли на East Marine Emagine, одержавший победу в четырех гонках из семи. Вторую строчку в итоговой таблице занял Крейг Николлс на AquarII, третью - Алексей Машкин на Megazip.

Класс IRC 0 в этом году был объединен с IRC I, поскольку иначе был Рею Робертсу на Team Hollywod пришлось сражаться исключительно с погодой и с самим собой. Впрочем, это не отменяет его победы в объединенном дивизионе IRC I плюс IRC 0.