Ребенок погиб от укуса кобры в Сураттхани

Девятилетняя девочка из Сураттхани погибла после того, как ее укусила забравшаяся в кровать кобра.

4 Января 2018 08:54:02

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Девятилетняя Прапави Прават была обнаружен родственниками мертвой в своей постели утром 3 января, сообщает газета Bangkok Post. Инцидент, по данным издания, произошел в округе Чай-Бури провинции Сураттхани.

Труп девочки нашли бабушка и дедушка. Укусившая девочку кобра в этот момент по-прежнему находилась в кровати ребенка. Змею убили родственники погибшей девочки и их соседи.

Тело Прапави было доставлено в ближайшую больницу для установления точной причины смерти, но в полиции заявили, что на указательном пальце девочки были обнаружены раны, похожие на след от укуса змеи.