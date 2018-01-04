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Ребенок погиб от укуса кобры в Сураттхани

Девятилетняя девочка из Сураттхани погибла после того, как ее укусила забравшаяся в кровать кобра.

Новости Пхукета

4 Января 2018 08:54:02

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post
Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Девятилетняя Прапави Прават была обнаружен родственниками мертвой в своей постели утром 3 января, сообщает газета Bangkok Post. Инцидент, по данным издания, произошел в округе Чай-Бури провинции Сураттхани.

Труп девочки нашли бабушка и дедушка. Укусившая девочку кобра в этот момент по-прежнему находилась в кровати ребенка. Змею убили родственники погибшей девочки и их соседи.

Тело Прапави было доставлено в ближайшую больницу для установления точной причины смерти, но в полиции заявили, что на указательном пальце девочки были обнаружены раны, похожие на след от укуса змеи.

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