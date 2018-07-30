Ребенка унесло в море на Най-Янге

Спасатели продолжают поиски 11-летнего мальчика, которого унесло в море во второй половине дня 30 июля.

30 Июля 2018 15:12:55

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На севере Пхукета продолжаются поиски 11-летнего мальчика, которого унесло в море на пляже Най-Янг во второй половине дня 30 июля.

Согласно имеющейся информации, компания из шести детей играла на линии прибоя, когда на них внезапно обрушилась серия крупных волн, и всю компанию понесло в море. По словам ребят, глубина воды была примерно по колено.

Двое детей были спасены местным серфером из Норвегии, трое выбрались не берег самостоятельно, однако шестого до сих пор не нашли. Об инциденте поставлены в известность глава округа Таланг и губернатор провинции.