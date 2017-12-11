РЕА: Проект по избавлению от гирлянд уличных проводов движется вперед

Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РЕА) прокомментировало ход проекта по привидению в порядок коммуникационных и электрических проводов на улицах острова.

11 Декабря 2017 17:54:41

Фото: РЕА

Исполняющий обязанности главы офиса РЕА в Патнге Ватчарин Прапха не согласился с заявлением о том, что наведение порядка на уличных столбах движется слишком медленно. По его словам, в порядок приведены кабели на общей протяженности в 13,79 км.

«Наша цель – привести в порядок 40 км уличных кабелей в нашей зоне ответственности, куда входят Патонг, Ката и Карон», – заявил Ватчарин Прахпа в беседе с The Phuket News в понедельник, 11 декабря.

По его словам, первый этап проекта был завершен 10 июня, когда завершилось наведение порядка на Phra Mettha Rd., где в порядок было приведено 3 км линий телекоммуникационных и прочих кабелей (что соответствует общей протяженности улицы).

«В июле мы завершили работу еще на 2,04 км, в августе – на 3,6 км, в сентябре – на 1,8 км, в октябре – на 1,85 км, в ноябре – на 1,5 км. Наша цель на декабрь – еще 1,5 км улиц», – заявил Ватчарин Прапха.

Глава офиса PEA в Патонге заверил, что темпы реализации проекта падать не будут. К концу 2018 года, по его словам, в порядок должно быть приведено 35 км уличной сети.

Одновременно Ватчарин Прапха подчеркнул, что работы проводятся таким образом, чтобы учитывать интересы жителей Патонга. В частности, работы ведутся только по субботам (четыре субботы в месяц), чтобы «чтобы свести к минимуму влияние на быт местных жителей и работу бизнеса».

Что касается проекта по переносу линий электропередач под землю, то по этому вопросу господин Прапха комментарий не предоставил, сославшись на то, что соответствующий доклад должен быть представлен администрации провинции завтра, 12 декабря.